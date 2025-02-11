Латвийская теннисистка Алена Остапенко во вторник вышла в 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в Дохе.
Видео ⟩ Остапенко в Дохе справилась с одной из лучших российских теннисисток
Остапенко, занимающая в рейтинге WTA 37-е место, в матче второго круга со счетом 7:6 (7:5), 7:5 обыграла посеянную под 16-м номером россиянку Людмилу Самсонову (23-е место WTA).
Incredible new entry into everyone's favorite series: Jelena Ostapenko vs the crowd pic.twitter.com/0jShGDWHK0— Owen (@kostekcanu) February 11, 2025
В 1/8 финала Остапенко предстоит встреча с восьмой ракеткой мира Жасмин Паолини.
Выйдя в 1/8 финала, Остапенко удачно защитила полученные в прошлом году в Дохе 120 рейтинговых очков.
В матче первого круга лучшая теннисистка Латвии со счетом 6:2, 6:1 уверенно обыграла японку Аой Ито (WTA 120).
На старте сезона Остапенко одержала победу в трех из шести игр. Рижанке не удалось ни защитить титул турнира в Аделаиде, ни преодолеть первый круг Открытого чемпионата Австралии. Она также не защитил очки, полученные в прошлом году за победу в турнире в Линце, опустившись в международном рейтинге ниже третьего десятка.
Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая в пятницу в Дохе не смогла преодолеть квалификационный турнир, проиграв в первом круге.
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