Возможны сбои в работе интернета в сети LMT

В соцсети Х компания сообщает, что после обновления программного обеспечения сети у части клиентов может не работать интернет-связь.

Pēc tīkla programmatūras atjaunošanas daļai klientu var nedarboties interneta sakari. LMT speciālisti aktīvi darbojas, lai situāciju tuvākajā laikā normalizētu. Paldies par sapratni. — Mans LMT (@mansLMT) February 12, 2025

Специалисты LMT работают над тем, чтобы нормализовать ситуацию в ближайшее время.

Как уже сообщалось, оборот группы LMT в прошлом году, по предварительным данным, составил 309,6 млн евро, что на 0,5% больше, чем в 2023 году.

В капитале LMT 49% принадлежит шведской Telia Company и ее дочерней компании Sonera Holding, по 23% акций принадлежат Tet и Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs (LVRTC), а 5% - управляющему публичными активами Possessor.

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