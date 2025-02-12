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Возможны сбои в работе интернета в сети LMT

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Мобильный интернет. Иллюстративное фото.
Мобильный интернет. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В сети технологического предприятия Latvijas Mobilais telefons (LMT) в среду утром возможны сбои в работе интернета, свидетельствует обнародованная компанией информация.

В соцсети Х компания сообщает, что после обновления программного обеспечения сети у части клиентов может не работать интернет-связь.

Специалисты LMT работают над тем, чтобы нормализовать ситуацию в ближайшее время.

Как уже сообщалось, оборот группы LMT в прошлом году, по предварительным данным, составил 309,6 млн евро, что на 0,5% больше, чем в 2023 году.

В капитале LMT 49% принадлежит шведской Telia Company и ее дочерней компании Sonera Holding, по 23% акций принадлежат Tet и Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs (LVRTC), а 5% - управляющему публичными активами Possessor.

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