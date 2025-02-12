По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, примерно 50% торговли российской нефтью, к которой применяются санкции, происходит через Финский залив.

"Существует угроза окружающей среде, происходят атаки на нашу подводную инфраструктуру. Возникает вопрос: что мы можем сделать с этими судами? Мы не можем блокировать все море, но можем осуществлять более пристальный контроль. Есть много возможностей", - подчеркнул Цахкна в беседе с Politico.

Как отмечает издание, переговоры свидетельствуют о недовольстве Европы тем, что Россия продолжает транспортировать нефть и обходит санкции против ее теневого флота, состоящего из старых судов со скрытыми владельцами и сомнительными страховками.

При этом суда теневого флота, весьма вероятно, причастны к актам саботажа против критической инфраструктуры западных стран, например, повреждениям кабелей связи в Балтийском море.

По информации Politico, на российский теневой флот может приходиться до 17% всех мировых нефтяных танкеров. Однако, по мнению экспертов, будет непросто осуществить на практике планы, направленные против теневого флота, поскольку такие меры связаны с большими затратами, обременительной логистикой и необходимостью противодействовать ответным мерам Москвы и других стран, под флагами которых ходят танкеры.

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