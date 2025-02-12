В следующий раунд санкций ЕС против России предложено включить объемный список судов теневого флота, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите, комментируя возможность подвергнуть массовым санкциям российский теневой флот.
Представитель МИД подчеркнула, что одним из приоритетов политики санкций ЕС против России является сокращение доходов российского бюджета от экспорта энергоресурсов, в том числе транспортируемых по морю нефтепродуктов.
Как сообщила Эглите, Латвия в тесном сотрудничестве с другими странами ЕС ведет подготовку предложений, чтобы добиться введения санкций против как можно большего количества судов российского теневого флота.
16 декабря прошлого года был принят 15-й пакет санкций ЕС против России, который предусматривал санкции против 52 судов третьих стран, что увеличило число подсанкционных судов теневого флота России до 79.
Как сообщает интернет-издание Politico, европейские страны ведут переговоры о широкомасштабных операциях, чтобы задерживать танкеры российского теневого флота в Балтийском море.
Издание ссылается на двух анонимных дипломатов ЕС и двух правительственных должностных лиц. ЕС сейчас разрабатывает новое законодательство, чтобы придать этим инициативам юридическую силу, отмечает Politico.
Среди прочего обсуждается возможность использования международного права для задержания судов по экологическим соображениям или за пиратство. Если такой подход не сработает, страны могут попытаться действовать самостоятельно, приняв одинаковые новые законы, указывают источники Politico.
По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, примерно 50% торговли российской нефтью, к которой применяются санкции, происходит через Финский залив.
"Существует угроза окружающей среде, происходят атаки на нашу подводную инфраструктуру. Возникает вопрос: что мы можем сделать с этими судами? Мы не можем блокировать все море, но можем осуществлять более пристальный контроль. Есть много возможностей", - подчеркнул Цахкна в беседе с Politico.
Как отмечает издание, переговоры свидетельствуют о недовольстве Европы тем, что Россия продолжает транспортировать нефть и обходит санкции против ее теневого флота, состоящего из старых судов со скрытыми владельцами и сомнительными страховками.
При этом суда теневого флота, весьма вероятно, причастны к актам саботажа против критической инфраструктуры западных стран, например, повреждениям кабелей связи в Балтийском море.
По информации Politico, на российский теневой флот может приходиться до 17% всех мировых нефтяных танкеров. Однако, по мнению экспертов, будет непросто осуществить на практике планы, направленные против теневого флота, поскольку такие меры связаны с большими затратами, обременительной логистикой и необходимостью противодействовать ответным мерам Москвы и других стран, под флагами которых ходят танкеры.
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