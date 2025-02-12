Министр критически высказалась о транзите в Россию

Как агентству LETA сообщила советник министра Сигне Знотиня-Знота, министр подчеркнула, что решение правительства вдвое сократить количество международных разрешений на автоперевозки касается именно тех разрешений, которые необходимы для транзита через Латвию в Россию.

"Цель - полное прекращение транзита в Россию, что, помимо прочего, позволило бы эффективнее реализовывать санкции против нее. Те, кто еще продолжает сотрудничество с Россией, должны его прекратить. Все страны Европейского союза (ЕС) должны стремительно уменьшать экономическую зависимость от России и разъяснять своим предпринимателям, что бизнес с ней в долгосрочной перспективе невозможен", - заявила глава МИД.

Как сообщалось, в этом году квота разрешений на автоперевозки в Россию сокращена по сравнению с 2024 годом вдвое. Во вторник правительство рассмотрело подготовленный Министерством сообщения информационный отчет "Об обмене международными разрешениями на автоперевозки".

В соответствии с установленным порядком Министерство иностранных дел уведомит Россию о принятом правительством решении.