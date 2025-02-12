Видео Остапенко в Дохе победила четвертую ракетку мира и вышла в четвертьфинал

Остапенко, занимающая 37-е место в рейтинге WTA, выиграла матч со счетом 6:2, 6:2.

В четвертьфинале латвийская спортсменка встретится с 35-й ракеткой мира, туниской теннисисткой Онс Жабер, или американкой Софи Кенин (WTA 73).

За выход в четвертьфинал Остапенко заработала 215 рейтинговых очков, что позволит ей немного подняться в рейтинге.

Ранее теннисистки встречались дважды и одержали по одной победе. В 2014 году в квалификации турнира в Берни (Австралия) сильнее была Паолини (6:4, 6:4), а в 2023 году в первом круге Открытого чемпионата США победила Остапенко (6:2, 4:6, 6:1).

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В матче первого круга лучшая теннисистка Латвии со счетом 6:2, 6:1 уверенно обыграла японку Аой Ито (WTA 120), а во втором круге - россиянку Людмилу Самсонову (WTA 23), посеянную под 16-м номером, со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

На старте сезона Остапенко одержала победу в трех из шести игр. Рижанке не удалось ни защитить титул турнира в Аделаиде, ни преодолеть первый круг Открытого чемпионата Австралии. Она также не защитил очки, полученные в прошлом году за победу в турнире в Линце, опустившись в международном рейтинге ниже третьего десятка.

В прошлом году в Дохе Остапенко дошла до третьего круга, заработав 120 рейтинговых очков. Лучший результат на этом турнире она показала в 2016 году, когда впервые в карьере сыграла в финале соревнований категории Premier. Три года назад латвийская теннисистка достигла полуфинала.

Турнир в Дохе проходит на кортах с твердым покрытием и завершится в воскресенье.

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