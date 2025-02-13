В Риге автомобиль Porsche "убил" в яме диск стоимостью 5000 евро

В этом году ситуация еще довольно хорошая, сообщают страховщики. Из-за теплой зимы ямы образуются медленно и фиксируется меньше происшествий, чем в другие годы. Однако можно прогнозировать, что с наступлением весны проблема ям снова актуализируется.

Одно пробитое колесо обходится владельцам в среднем в 80-200 евро, но если поврежден диск, то сумма может исчисляться в сотнях или даже тысячах. Антирекорд установил владелец Porsche, который повредил в яме диск стоимостью более 5000 евро. Несмотря на то, что в связи с ущербом из-за рижских ям в думу обратились несколько человек, в прошлом году она не выплатила ни цента в виде компенсаций.

"В прошлом году департамент внешнего пространства и мобильности получил 40 заявлений в связи с такими повреждениями - 39 были по поводу пробитых в ямах колес и одно заявление в связи с тем, что машина въехала в канализационный люк. Эти заявки самоуправление рассмотрело, но никаких дальнейших действий не последовало, так как в заявлениях чего-то не хватало или вообще не было основания на них реагировать", - рассказала представитель Рижской думы Айра Анцане.

Другими словами, Рижская дума в прошлом году компенсаций не выплачивала. Справедливости ради следует отметить, что одна страховая компания подала иск, и сейчас дело находится в суде первой инстанции, где иск был удовлетворен и взыскано 1882,60 евро. Это не означает, что данная сумма будет выплачена, поскольку дело еще может быть обжаловано.

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