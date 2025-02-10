Яма в Марупе "убила" китайский электромобиль - его отправили на списание

Фото: Publicitātes foto

В результате заезда в ямы в основном страдают колеса и диски машин. Причиненный ущерб обычно колеблется от пары сотен евро, если поврежденные диски можно отремонтировать, до 1500 евро, если их необходимо менять. Среднее возмещение составляет около 500 евро. Случаи, когда после въезда в яму автомобиль приходится списывать, происходят довольно редко.

За последние три года "богатейшим" на аварии с ямами был февраль 2022 года, когда в течение месяца BALTA получила 234 заявления, далее следует январь прошлого года с 174 заявлениями, а завершает топ январь 2022 года с 154 заявлениями.

"Поврежденные детали автомобиля означают неприятный опыт для каждого водителя. Поэтому KASKO в качестве подушки безопасности стоит покупать для машины любого возраста и любой модели. Если машина получила повреждения в результате въезда в яму, а полиса KASKO нет, то у водителя есть право обратиться в ответственное учреждение по поводу содержания конкретной дороги, чтобы взыскать компенсацию ущерба. Наш опыт свидетельствует, что это может быть длительный и сложный процесс, поэтому мы всегда рекомендуем клиентам защитить себя при помощи полиса KASKO", - отметил Лиециниекс.

Чтобы избежать ущерба от выбоин и дорожно-транспортных происшествий, BALTA призывает водителей быть осторожными и ответственными - регулярно оценивать техническое состояние автомобиля, его соответствие сезону и погодным условиям, тщательно оценивать скорость движения в зависимости от качества дороги, а также соблюдать ограничения скорости, установленные для каждого участка дороги, что поможет вовремя заметить и по возможности избежать особо неровных участков. Также стоит помнить, что автомобили с низкопрофильными шинами чаще всего попадают в ямы. В Латвии больше подходят шины с большей высотой посадки - у таких автомобилей больше шансов проехать по неровной поверхности без повреждений.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!