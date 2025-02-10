Несмотря на то, что настоящий сезон ям на дорогах еще не начался, в страховом обществе BALTA (PZU grupa) уже констатирован случай, когда из-за ямы автомобиль пришлось списать, так как повреждения были настолько серьезными, что ремонтировать ее не было экономического обоснования. Клиенту выплатили возмещение в размере 23 800 тысяч евро, а всего за последние три года ямы на дорогах обходились примерно в полмиллиона евро в год.
Яма в Марупе "убила" китайский электромобиль - его отправили на списание
1 января этого года BALTA получила от клиента сообщение, что в Марупе после заезда в яму у электромобиля спустило колесо и в результате удара, возможно, повреждено и днище автомобиля. Позднее выяснилось, что пострадал аккумулятор, который образует большую часть цены автомобиля, и специалисты признали, что ремонт не будет экономически целесообразен. Автомобилю китайского производителя GWM Ora не было и года. На латвийском рынке этот бренд, благодаря демократичной цене, быстро набирает популярность, на данный момент в Латвии зарегистрировано более 100 автомобилей этой марки.
Ямы на дорогах каждый год становятся большой и дорогой проблемой для многих водителей. В прошлом году возмещения BALTA за повреждения, вызванные ямами, составили 493 000 евро, а в другие годы общий ущерб доходил до полумиллиона: в 2022 году - 539 000 евро, а в 2023 году - 535 000 евро.
"Обычно больше всего заявок на возмещение ущерба в связи с повреждениями, возникшими в результате заезда автомобиля в яму, страховщики получают в январе и феврале. В этом году из-за теплой погоды новых ям значительно меньше - мы получили в четыре раза меньше заявлений, чем годом ранее, однако в любом случае в виде возмещений выплачено уже более 40 000 евро. Планируется, что настоящий сезон ям начнется позже, чем в другие годы, и большее число аварий ожидается в марте", - пояснил руководитель отдела транспортных продуктов и андеррайтинга компании BALTA Кристап Лиециниекс.
В результате заезда в ямы в основном страдают колеса и диски машин. Причиненный ущерб обычно колеблется от пары сотен евро, если поврежденные диски можно отремонтировать, до 1500 евро, если их необходимо менять. Среднее возмещение составляет около 500 евро. Случаи, когда после въезда в яму автомобиль приходится списывать, происходят довольно редко.
За последние три года "богатейшим" на аварии с ямами был февраль 2022 года, когда в течение месяца BALTA получила 234 заявления, далее следует январь прошлого года с 174 заявлениями, а завершает топ январь 2022 года с 154 заявлениями.
"Поврежденные детали автомобиля означают неприятный опыт для каждого водителя. Поэтому KASKO в качестве подушки безопасности стоит покупать для машины любого возраста и любой модели. Если машина получила повреждения в результате въезда в яму, а полиса KASKO нет, то у водителя есть право обратиться в ответственное учреждение по поводу содержания конкретной дороги, чтобы взыскать компенсацию ущерба. Наш опыт свидетельствует, что это может быть длительный и сложный процесс, поэтому мы всегда рекомендуем клиентам защитить себя при помощи полиса KASKO", - отметил Лиециниекс.
Чтобы избежать ущерба от выбоин и дорожно-транспортных происшествий, BALTA призывает водителей быть осторожными и ответственными - регулярно оценивать техническое состояние автомобиля, его соответствие сезону и погодным условиям, тщательно оценивать скорость движения в зависимости от качества дороги, а также соблюдать ограничения скорости, установленные для каждого участка дороги, что поможет вовремя заметить и по возможности избежать особо неровных участков. Также стоит помнить, что автомобили с низкопрофильными шинами чаще всего попадают в ямы. В Латвии больше подходят шины с большей высотой посадки - у таких автомобилей больше шансов проехать по неровной поверхности без повреждений.
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