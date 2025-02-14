В Рижском зоопарке

"О сексе животных нужно помнить, за ним нужно наблюдать, а иногда и что-то менять, чтобы он у животных случился. Часто на экскурсиях взрослые тихонько спрашивают: "А как это у них?", "А как они это делают?", "Что это у них такое?". И вот наконец-то у нас появился повод поднять эту тему в романтический сезон", - рассказала руководитель научной деятельности Рижского зоопарка Ребека Шкерстиня.

Экскурсии будут проводиться в эти выходные, 15 и 16 февраля, для небольших групп - до десяти человек за один раз. Посетителей ждет не только научная лекция, но и интерактивные элементы: например, им предложат угадывать, какие звуки издают животные во время брачных игр, или нарисовать, как, по их мнению, выглядят половые органы тех или иных животных, а затем сравнить свои догадки с реальными фотографиями.

"Это одна из тех экскурсий, где гиду никогда не бывает скучно, потому что каждый раз люди рассказывают что-то совершенно другое и спрашивают совершенно разные вещи. Файл с ответами на вопросы [для этой экскурсии] больше, чем где-либо еще", - отмечает Шкерстиня.

Если на такие экскурсии будет спрос, зоопарк готов повторить их в дальнейшем.

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