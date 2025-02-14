Самый известный наркокурьер Латвии Роланд Привертс заявил в передаче Slavenības. Bez filtra, что этой осенью планирует выпустить свою вторую книгу - если его не посадят в тюрьму за преступление, совершенное в 2017 году.
Наркокурьер Привертс обещает в этом году выпустить новую книгу, если опять не сядет в тюрьму
Первую книгу Nebaidies ne no kā (в русском переводе - "Роман с кокаином") Привертс выпустил в 2021 году. В передаче он рассказал, что новое произведение будет отличаться от предыдущего тем, что он больше расскажет о себе, своей философии и личных размышлениях о жизни. "Эта книга будет более мудрой, чем предыдущая", - отметил он.
Новая книга будет называться Netici nekam ("Никому не верь"), ее выход запланирован на осень 2025 года. С помощью этой книги Привертс хочет помочь людям лучше понять правду о том, что происходит в мире. Также он глубже заглянет в закулисный мир кокаинового бизнеса - от сбора листьев коки до торговли кокаином.
Однако не исключено, что книга не будет опубликована в этом году, поскольку окончательный вердикт по делу восьмилетней давности, по которому Привертс был приговорен к году тюрьмы, но подал апелляцию, до сих пор не ясен.
В 2017 году управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) возбудило против Привертcа уголовное дело по факту контрабанды и несанкционированного сбыта наркотических средств. Как утверждал представитель Привертса, тот во время допроса пытался поздравить следователя управления налогово-таможенной полиции VID с Днем работника полиции, подарив ей приобретенную в аэропорту Боливии пачку чая, в составе которого были листья коки, однако, таким образом, получил новое обвинение.
Привертс за связанные с наркотиками преступления побывал в тюрьме несколько раз. Еще в начале 1999 года он вместе с тогдашним президентом Латвийской модельной ассоциации Дайрисом Силавсом был задержан в аэропорту "Рига" при попытке ввезти в Латвию почти 2 килограмма кокаина. За этот случай Верховный суд в ноябре 2000 года приговорил Привертса к лишению свободы на шесть лет, однако он был освобожден досрочно.
В 2004 году Привертса задержали в аэропорту Эквадора. У него нашли 894 грамма кокаина. В свою очередь, в 2009 году Привертс был приговорен к восьми годам тюрьмы в Финляндии за контрабанду кокаина из Южной Америки в Финляндию, Эстонию и Латвию.
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