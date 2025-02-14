Наркокурьер Привертс обещает в этом году выпустить новую книгу, если опять не сядет в тюрьму

Первую книгу Nebaidies ne no kā (в русском переводе - "Роман с кокаином") Привертс выпустил в 2021 году. В передаче он рассказал, что новое произведение будет отличаться от предыдущего тем, что он больше расскажет о себе, своей философии и личных размышлениях о жизни. "Эта книга будет более мудрой, чем предыдущая", - отметил он.

Новая книга будет называться Netici nekam ("Никому не верь"), ее выход запланирован на осень 2025 года. С помощью этой книги Привертс хочет помочь людям лучше понять правду о том, что происходит в мире. Также он глубже заглянет в закулисный мир кокаинового бизнеса - от сбора листьев коки до торговли кокаином.

Однако не исключено, что книга не будет опубликована в этом году, поскольку окончательный вердикт по делу восьмилетней давности, по которому Привертс был приговорен к году тюрьмы, но подал апелляцию, до сих пор не ясен.