Рижский окружной суд 23 октября отменил частично оправдательный приговор суда первой инстанции по делу против публично самого известного накрокурьера Латвии Роланда Привертса за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических веществ и приговорил его к году тюрьмы.
Окружной суд по делу о "чае с листьями коки" приговорил накрокурьера Привертса к году тюрьмы
Решение можно оспорить в кассационном порядке в течение десяти дней. В настоящее время датой получения полного решения участниками дела назначено 6 ноября.
Как в 2018 году агентству LETA рассказал консультант по общественным отношениям Привертса, во время допроса Привертс пытался поздравить следователя управления таможенной полиции Службы госдоходов с Днем работника полиции, подарив ей приобретенную в аэропорту Боливии пачку чая, в составе которого были листья коки, однако таким образом получил новое обвинение.
Ранее Привертс пояснил, что конкретному чаю в Боливии приписывают целебные свойства, и он "не имеет никакой связи с наркотиками". "Этот чай как юморной сувенир приобретают многие туристы, которые возвращаются в свои страны. Поэтому у меня даже была идея, что можно распространять его в Латвии", - заявил тогда Привертс, добавив, что у него сохранился даже чек о покупке чая в аэропорту, который был присоединен к делу.
Дело дошло до Верховного суда, который частично отменил решение окружного суда по одному из дел против Привертса, по которому он обвиняется в попытке подарить следователю "чай с листьями коки".
Суд отменил часть решения Рижского окружного суда, которым обвиняемый был оправдан за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств с целью реализации. Эту часть дела окружному суду пришлось рассматривать повторно. В части, по которой обвиняемый был оправдан в незаконной перевозке наркотических веществ через границу Латвии, решение суда низшей инстанции оставлено без изменений.
Верховный суд сообщил, что в ходе экспертизы выяснилось, что в изъятом веществе - около 50 граммов высушенной растительной массы, содержавшей кокаин. В Латвии перевозка этого наркотического вещества запрещена в любых количествах. У таможенного и налогового управления полиции Службы госдоходов нет точной информации о законодательстве в Боливии, однако в этом случае это не играет роли, так как в Латвии эти вещества запрещены, отметило обвинение.
Верховный суд пояснил, что, согласно решению окружного суда, обвиняемый не осознавал, что незаконно приобрел, хранил и перевозил наркотические вещества, которые были упакованы как чай. Верховный суд пришел к выводу, что окружной суд не оценил полученные доказательства согласно требованиям требованиями уголовно-процессуального закона.
Окружной суд не оценил показания подсудимого о том, что он привез чай из Южной Америки, что он содержит листья коки и что он хочет экспортировать такой чай в Латвию и начать бизнес, как в целом, так и в отношении других доказательств, полученных в ходе расследования. Дело, включая показания свидетелей, а также информацию в заключении эксперта о том, что в упаковках, похожих на чайные пакетики, была обнаружена высушенная растительная масса, содержащая кокаин, оценено Верховным судом. В этой части оправдательный приговор суда низшей инстанции был отменен.
По мнению окружного суда, объем доказательств по уголовному делу был недостаточен для установления вины обвиняемого в незаконном перемещении наркотических веществ через границу Латвии. Верховный суд постановил, что кассационный протест в этой части не указывает на конкретное существенное нарушение уголовно-процессуального закона при оценке доказательств. В связи с этим оправдательный приговор нижестоящего суда в этой части был оставлен в силе.
Как свидетельствует архив агентству LETA, Привертс за связанные с наркотиками преступления побывал в тюрьме несколько раз. Еще в начале 1999 года он вместе с тогдашним президентом Латвийской модельной ассоциации Дайрисом Силавсом был задержан в аэропорту "Рига" при попытке ввезти в Латвию почти два килограмма кокаина. За этот случай Верховный суд в ноябре 2000 года приговорил Привертса к лишению свободы на шесть лет, однако он был освобожден досрочно.
В 2004 году Привертса задержали в аэропорту Эквадора. У него нашли 894 грамма кокаина. В свою очередь в 2009 году Привертс был приговорен к восьми годам тюрьмы в Финляндии за контрабанду кокаина из Южной Америки в Финляндию, Эстонию и Латвию.
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