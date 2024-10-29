Окружной суд по делу о "чае с листьями коки" приговорил накрокурьера Привертса к году тюрьмы

Суд отменил часть решения Рижского окружного суда, которым обвиняемый был оправдан за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств с целью реализации. Эту часть дела окружному суду пришлось рассматривать повторно. В части, по которой обвиняемый был оправдан в незаконной перевозке наркотических веществ через границу Латвии, решение суда низшей инстанции оставлено без изменений.

Верховный суд сообщил, что в ходе экспертизы выяснилось, что в изъятом веществе - около 50 граммов высушенной растительной массы, содержавшей кокаин. В Латвии перевозка этого наркотического вещества запрещена в любых количествах. У таможенного и налогового управления полиции Службы госдоходов нет точной информации о законодательстве в Боливии, однако в этом случае это не играет роли, так как в Латвии эти вещества запрещены, отметило обвинение.

Верховный суд пояснил, что, согласно решению окружного суда, обвиняемый не осознавал, что незаконно приобрел, хранил и перевозил наркотические вещества, которые были упакованы как чай. Верховный суд пришел к выводу, что окружной суд не оценил полученные доказательства согласно требованиям требованиями уголовно-процессуального закона.