Что жители Латвии говорят о своих доходах?

Так, доля тех домохозяйств, которые считают, что в настоящее время могут позволить себе купить только меньше или более дешевые товары и услуги, за год сократилась на 8,1 процентного пункта - в 2023 году так считали 62,5% населения, а в 2024 году - 57,1%.

На 3,4 процентных пункта по сравнению с 2023 годом уменьшилось количество респондентов, считающих, что уровень жизни их домохозяйств значительно ухудшился - в 2023 году так считали 44,5% респондентов, а в прошлом году - 41,5%.

В 2024 году больше всего респондентов беспокоилось из-за таких рисков, как невозможность оплатить лечение в случае болезни и отсутствие средств к существованию в старости - по 36,5% опрошенных.

35,8% были обеспокоены тем, что пострадают из-за инфляции, которая снизит их покупательную способность и они не смогут оплачивать счета, а 33% - тем, что в случае болезни они не получат качественных медицинских услуг.

Доля респондентов, позитивно оценивающих свою ситуацию и возможности, увеличилась за год на 4,6 процентных пункта.