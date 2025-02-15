Оценка населением Латвии ситуации в своих домохозяйствах за последний год улучшилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Государственной канцелярией.
Что жители Латвии говорят о своих доходах?
Так, доля тех домохозяйств, которые считают, что в настоящее время могут позволить себе купить только меньше или более дешевые товары и услуги, за год сократилась на 8,1 процентного пункта - в 2023 году так считали 62,5% населения, а в 2024 году - 57,1%.
На 3,4 процентных пункта по сравнению с 2023 годом уменьшилось количество респондентов, считающих, что уровень жизни их домохозяйств значительно ухудшился - в 2023 году так считали 44,5% респондентов, а в прошлом году - 41,5%.
В 2024 году больше всего респондентов беспокоилось из-за таких рисков, как невозможность оплатить лечение в случае болезни и отсутствие средств к существованию в старости - по 36,5% опрошенных.
35,8% были обеспокоены тем, что пострадают из-за инфляции, которая снизит их покупательную способность и они не смогут оплачивать счета, а 33% - тем, что в случае болезни они не получат качественных медицинских услуг.
Доля респондентов, позитивно оценивающих свою ситуацию и возможности, увеличилась за год на 4,6 процентных пункта.
46,4% респондентов испытывают гордость за Латвию, однако почти половина, или 49,4% опрошенных не согласны с тем, что государство в настоящее время развивается в правильном направлении.
Число респондентов, считающих, что Латвия в целом развивается в правильном направлении, уменьшилось на 6,5 процентных пункта - в 2023 году так считали 25% респондентов, в прошлом - 18,5%.
В 2023 году свою принадлежность к государству ощущали 65,9% респондентов, тогда как в прошлом году - 62,1%, что на 3,8 процентного пункта меньше.
77,8% респондентов считают, что государство не прислушивается к желаниям и потребностям людей, 79,1% не считают, что могут лично повлиять на политические процессы в Латвии. Эта негативная тенденция по сравнению с 2023 годом не изменилась.
Количество респондентов, положительно оценивающих развитие своего самоуправления, уменьшилось на 3,9 процентного пункта - с 32,7% в 2023 году до 28,8% в прошлом.
Согласно опросу, 76,6% респондентов планируют принять участие в выборах самоуправлений в 2025 году.
В опросе участвовали 1009 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет. Опрос проводился с 15 октября по 24 ноября 2024 года.
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