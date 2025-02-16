Капитан латвийской хоккейной сборной, завоевавшей бронзу, Каспар Даугавиньш в конце 2024 года принял самое важное решение в своей карьере - вернуться домой, чтобы заменить профессиональный хоккей на время, проведенное с семьей. В интервью журналу Klubs Каспар вместе с женой Сантой делится совместными планами на будущее.
Каспар Даугавиньш и его жена Санта рассказали о жизни после хоккея
Санта Даугавиня признается, что ни она, ни их дочери не были готовы к тому, что Каспар действительно уйдет из хоккея: "Это была очень большая часть нашей жизни".
Каспар объясняет: "В какой-то момент я понял, что играю просто для галочки – уже нет той энергии и удовольствия. Осознав, что больше не получаю от хоккея того, чего ожидаю, я начал борьбу с самим собой.
Со стороны все выглядело хорошо, но как я себя заставлял и мучился! Каждое утро просыпался – все тело болело. Сколько раз откладывал - еще нет, еще поборюсь. И я боролся! Пока не понял, что это уже самообман и неуважение к тому, что для меня значит хоккей".
Теперь, когда Каспар больше никуда не спешит и находится дома, Санта рада: "Теперь он дома, и действительно все хорошо. Теперь у меня есть поддержка, человек, который может помочь".
Она добавляет, что больше всего ей не хватало эмоционального контакта - взрослого человека, с которым можно поговорить.
Санта рассказывает, что, вернувшись домой, Каспар сразу заявил: "Теперь я хочу быть главным в доме!"
В свою очередь, она признается, что ей придется учиться делать шаг назад, так как она привыкла справляться со всем в одиночку.
На вопрос, чем они хотели бы заняться вместе, когда наконец появилась такая возможность, Санта отвечает, что мечтает сходить с Каспаром в театр, кино или просто прогуляться.
А сам Каспар хочет присутствовать на семейных мероприятиях - днях рождения, приглашать гостей, сходить на свидание с женой или с дочерьми.
Ранее сообщалось, что многолетний капитан сборной Латвии в ноябре 2024 года решил завершить профессиональную карьеру. В составе национальной команды 36-летний Даугавиньш провел 153 матча.
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