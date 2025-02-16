Каспар Даугавиньш и его жена Санта рассказали о жизни после хоккея

Санта Даугавиня признается, что ни она, ни их дочери не были готовы к тому, что Каспар действительно уйдет из хоккея: "Это была очень большая часть нашей жизни".

Каспар объясняет: "В какой-то момент я понял, что играю просто для галочки – уже нет той энергии и удовольствия. Осознав, что больше не получаю от хоккея того, чего ожидаю, я начал борьбу с самим собой.

Со стороны все выглядело хорошо, но как я себя заставлял и мучился! Каждое утро просыпался – все тело болело. Сколько раз откладывал - еще нет, еще поборюсь. И я боролся! Пока не понял, что это уже самообман и неуважение к тому, что для меня значит хоккей".

Теперь, когда Каспар больше никуда не спешит и находится дома, Санта рада: "Теперь он дома, и действительно все хорошо. Теперь у меня есть поддержка, человек, который может помочь".

Она добавляет, что больше всего ей не хватало эмоционального контакта - взрослого человека, с которым можно поговорить.