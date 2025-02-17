SAB считает маловероятной возможность вступления Беларуси в войну против Украины

В своем отчете о деятельности за прошлый год SAB пришло к выводу, что режим Лукашенко остается стабильным. Это достигается в основном за счет репрессий и ограничения свободы слова. В то же время зависимость Беларуси от России растет, как и влияние России на Беларусь.

Российские интересы продолжают доминировать во внешней политике страны. Минск продолжает искать новых партнеров по сотрудничеству и рынки сбыта для белорусских товаров. Вполне вероятно, что многие из инструментов российского влияния в Беларуси сохранятся даже после ухода Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина.

Парламентские и президентские выборы 2024 и 2025 годов показали, что режим по-прежнему контролирует ситуацию в Беларуси.