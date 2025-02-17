SAB: вероятность мирных переговоров между Украиной и Россией в ближайшие полгода мала

В то же время Россия, скорее всего, осознает, что в настоящее время у нее нет достаточного военного потенциала для достижения своих целей только на поле боя. Поэтому Россия пытается заставить Украину пойти на уступки с помощью различных мер влияния, заключили в SAB.

Как и в 2023 году, в прошлом году среди российской элиты бытовало мнение, что она может с позиции силы сигнализировать о ложной готовности вступить в переговоры о прекращении войны. В 2024 году российская риторика включала угрозы и шантаж - принять мирные требования или ждать эскалации.

Одним из факторов, который может повлиять на переговорный процесс, является усталость украинской армии и населения от войны. В течение последнего года военные действия продолжали оставаться в состоянии стагнации, ни одна из сторон не смогла развить достаточный военный потенциал для проведения крупного наступления или контрнаступления с целью прорыва линии фронта. Однако в целом Россия в 2024 году находилась в более выгодном положении, чем Украина, поскольку российские войска постоянно продвигались на новые территории и добивались тактических успехов, говорится в заключении SAB.

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Наиболее важным фактором было количественное превосходство в людских ресурсах. Поскольку украинская армия не смогла освободить оккупированные территории и понесла территориальные потери, в обществе нарастала усталость от войны.