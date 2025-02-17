Видео Здоровье маленькой Анце, избитой матерью в младенчестве, улучшилось после долгой терапии

В больнице Анце диагностировали переломы рук и основания черепа. Ее мать была осуждена и продолжает отбывать тюремный срок.

Девочку любят и лелеют в приемной семье. Благодаря донорам Анце продолжает терапию стволовыми клетками.

"Мы несколько раз ездили на лечение стволовыми клетками, как в Польшу, так и в Словакию. Мы проходим реабилитацию как здесь, так и в центре Adeli в Словакии. Анце стала лучше сидеть, и, что невероятно и является самым большим достижением, ни один эпилептический припадок не повторился. С момента получения первых стволовых клеток. Как это закончилось, наступил мир и покой", - рассказывает приемная мать Ивита Клявиня.

Она также рассказала, что, хотя из-за травм девочка потеряла зрение, после лечения она уже может различать темноту и свет.

"Было проведено обследование с помощью компьютера. Полтора года назад не было никакой реакции на сигналы, посылаемые мозгом. Но теперь есть! Она слышит, чувствует и понимает больше, чем может сказать", - говорит Ивита.

Анце нужно было бы начать посещать детский сад, но это невозможно - рядом с домом нет специализированных учреждений, которые могли бы ее принять. О ней продолжает заботиться приемная семья.

Видео: Сюжет Dienas ziņas

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