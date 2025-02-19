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В airBaltic заставляют взвесить даже мобильный? Разбираем "скандал" в соцсетях

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Стойки airBaltic в аэропорту
Стойки airBaltic в аэропорту Фото: Paula Čurkste / LETA

"airBaltic продолжает добивать своих пассажиров! Готовьтесь к тому, что, когда вы будете летать с ними из Рижского аэропорта, вас заставят взвесить не только содержимое чемодана, но и все, что находится в карманах", - ролик и пост с таким содержанием завирусились в социальных сетях. TVNET+ разобрался в ситуации и узнал, правда ли это.

Под видео в TikTok набралось больше 700 комментариев - одни пользователи встали на сторону автора и утверждали, что airBaltic стала очень часто проверять ручную кладь. Другие писали, что авиакомпания просто соблюдает свои же правила.

@wolfys1302 ♬ оригинальный звук - wolfys1302

В ролике пассажир утверждает, что сотрудники airBaltic на стойке регистрации в аэропорту потребовали взвесить не только его ручную кладь, но и мобильный телефон с кошельком.

В airBaltic признали, что в последнее время пассажиры могли заметить более частые проверки ручной клади перед посадкой, однако...

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