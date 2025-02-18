Возможное сотрудничество с россиянами: LTV отзывает сюжет и приносит извинения латвийским хоккеистам

"Я впервые услышал, что в моем профиле упоминается какое-то агентство. Во-первых, 99% хоккеистов не пользуются этим "премиум"-разделом. Во-вторых, Eliteprospects никогда не писал мне и не спрашивал, представляю ли я агентство. Я предполагаю, что, заплатив и став пользователем "премиум"-раздела, я мог бы стать там агентом [Коннора] Макдэвида. На день-два, пока кто-нибудь это не исправит. Это как "Википедия", где определенная группа людей может написать свое мнение и свои мысли. Со стороны игроков там ничего не представлено".