Латвийское телевидение (LTV) выступило с сообщением, что редакция отзывает опубликованный на прошлой неделе сюжет о возможном сотрудничестве латвийских хоккеистов с российскими агентами.
Возможное сотрудничество с россиянами: LTV отзывает сюжет и приносит извинения латвийским хоккеистам
"Латвийское телевидение отзывает сюжет передачи "Что нужно менять в спорте Латвии" - "Подозрения на сотрудничество латвийских хоккеистов с российскими агентствами" и приносит извинения Ральфу Фрейбергсу, Оскару Цибульскису и другим упомянутым в сюжете хоккеистам за распространение недостоверной информации!"
Напомним, в минувшие выходные в сюжете Латвийского телевидения были высказаны подозрения по поводу возможного сотрудничества около 40 хоккеистов с российскими агентствами Winners Hockey Agency и KeySport Agency.
После вторжения России в Украину в Закон о спорте были внесены изменения. Новые правила запрещают латвийским спортсменам работать с российскими и белорусскими спортивными агентами.
Официальной базы данных о сотрудничестве игроков с агентами не существует. Латвийская хоккейная федерация (ЛХФ) признает, что тоже не собирает такую информацию. Поэтому она не может гарантировать, что игроки сборной Латвии не нарушают ограничения, установленные Законом о спорте.
Ральф Фрейбергс в своем подкасте Freibja podkāsts опроверг эти обвинения.
"Я посмотрел, какие игроки там упоминаются. Мне было стыдно видеть такой сюжет, в котором дела некоторых агентов решаются за счет игроков с очень большими неточностями и несправедливо, - сказал хоккеист. - Что касается игроков, отдавших свой пот и кровь за сборную Латвии... Это произошло так дешево, тенденциозно и мастерски. Мне было больно это видеть".
Фрейбергс заявляет, что не подписывал контракт с Winners Agency. Хоккеист подчеркивает, что информация на сайте Eliteprospects, не имеющая отношения к статистическим данным, может быть сомнительной.
"Я впервые услышал, что в моем профиле упоминается какое-то агентство. Во-первых, 99% хоккеистов не пользуются этим "премиум"-разделом. Во-вторых, Eliteprospects никогда не писал мне и не спрашивал, представляю ли я агентство. Я предполагаю, что, заплатив и став пользователем "премиум"-раздела, я мог бы стать там агентом [Коннора] Макдэвида. На день-два, пока кто-нибудь это не исправит. Это как "Википедия", где определенная группа людей может написать свое мнение и свои мысли. Со стороны игроков там ничего не представлено".
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