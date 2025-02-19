Директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис призывает не переоценивать значение каждого заявления президента США Дональда Трампа.
Эксперт призвал не переоценивать значение каждого высказывания Трампа
Комментируя ситуацию, когда во вторник Трамп фактически обвинил президента Украины Владимира Зеленского в российской агрессии, Буковскис в разговоре с агентством LETA призвал не превращать каждый призыв Трампа в историческое заявление и не переоценивать его значение.
"Ему постоянно приходится говорить вещи, которые привлекают внимание к его личности, его действиям. Он знает, как отреагируют СМИ", - прокомментировал Буковскис.
По словам Буковскиса, как только появится что-то, что еще никто не говорил или сказал кто-то другой и что может привлечь внимание, президент США воспользуется возможностью и скажет.
"Я думаю, что это происходит очень органично для него, он даже не задумывается об этом, потому что знает, как можно манипулировать СМИ и вниманием СМИ, он знает, что если он скажет нестандартные вещи, то это привлечет внимание", - сказал исследователь.
Комментируя требование Трампа к Украине провести президентские выборы, глава Института внешней политики напомнил, что Украина - суверенное государство и будет действовать так, как считает нужным, а украинская Конституция не предусматривает проведение выборов во время войны.
"Конечно, мечтой России было бы провести выборы с прокремлевскими кандидатами, и, скорее всего, они и будут в тот момент, когда выборы состоятся", - признал Буковскис.
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