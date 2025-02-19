«Они [переговоры] были очень хорошими. Россия хочет что-то сделать. Они хотят остановить дикое варварство. Я думаю, что у меня есть сила, чтобы положить конец этой войне, и я думаю, что все идет очень хорошо», — сказал Трамп.

Он также заявил, что поддерживает отправку европейских миротворцев в Украину в случае заключения соглашения о прекращении войны.

«Если они хотят это сделать, это здорово, я полностью за», — сказал он.

Трамп допустил, что может встретиться с Владимиром Путиным до конца февраля.

Когда он покидал свою резиденцию в Мар-а-Лаго, один из журналистов спросил его, состоится ли встреча до конца месяца.

«Вероятно», — ответил Трамп.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров в Эр-Рияде между американской и российской делегациями заявил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно.

Переговоры в Эр-Рияде стали первой встречей на высшем уровне между Россией и США после начала полномасштабного вторжения.

После нее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не приемлет размещение миротворческих сил стран НАТО в Украине ни при каком мирном соглашении.