Ошибки в налоговых декларациях: что жители делают не так?

1 марта уже не за горами - в этот день жители Латвии начнут подавать налоговые декларации за 2024 год, чтобы вернуть переплаченные налоги. TVNET+ узнал в Службе государственных доходов (VID), какие ошибки при подаче деклараций жители совершают чаще всего, а также какие новшества ждут налогоплательщиков в этом году.