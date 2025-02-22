Латвийским баскетболистам в матче против Словакии не помогут три звезды

Латвийские баскетболисты в воскресенье в Братиславе в 18 часов по латвийскому времени встретятся с баскетболистами сборной Словакии.

В этом матче сборной Латвии не смогут помочь Родион Куруцс, Давис Бертанс и Шкеле, который в матче против Испании получил травму. Кроме того, если сравнивать с составом на матч против Испании, в заявке не будет Яниса Стрелниекса, который завершил карьеру в рядах сборной.

В матче против Словакии сыграют четверо баскетболистов, которые принимали участие в тренировках, но на площадку против Испании не вышли - Кристап Килпс, Томс Скуя, Кришс Хелманис и потенциальный дебютант Родийс Мачоха.

Сборная Латвии с пятью победами в пяти матчах занимает в группе С первое место, три победы на счету у Бельгии и две у Испании, а Словакия проиграла все пять встреч.