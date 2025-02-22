Сборная Латвии по баскетболу в заключительном квалификационном матче чемпионата Европы сыграет без Родиона Куруцса, Дависа Бертанса и получившего травму Айгара Шкеле, сообщает Латвийский баскетбольный союз (LBS).
Латвийским баскетболистам в матче против Словакии не помогут три звезды
Латвийские баскетболисты в воскресенье в Братиславе в 18 часов по латвийскому времени встретятся с баскетболистами сборной Словакии.
В этом матче сборной Латвии не смогут помочь Родион Куруцс, Давис Бертанс и Шкеле, который в матче против Испании получил травму. Кроме того, если сравнивать с составом на матч против Испании, в заявке не будет Яниса Стрелниекса, который завершил карьеру в рядах сборной.
В матче против Словакии сыграют четверо баскетболистов, которые принимали участие в тренировках, но на площадку против Испании не вышли - Кристап Килпс, Томс Скуя, Кришс Хелманис и потенциальный дебютант Родийс Мачоха.
Сборная Латвии с пятью победами в пяти матчах занимает в группе С первое место, три победы на счету у Бельгии и две у Испании, а Словакия проиграла все пять встреч.
Латвийская команда в турнире в группе С в феврале 2024 года на выезде обыграла Испанию, а на своей площадке - Словакию (64:52). В ноябре Латвия обыграла Бельгию дома (75:72) и в гостях (85:83), а в четверг на своей площадке со счетом 83:66 обыграла испанцев.
После пятого круга известны уже 20 команд, квалифицировавшихся на чемпионат Европы - страны-организаторы Латвия, Финляндия, Польша и Кипр, а также Словения, Израиль, Португалия, Италия, Турция, Испания, Бельгия, Франция, Босния и Герцеговина, Греция, Великобритания, Чехия, Сербия, Грузия, Эстония и Литва.
В финальном турнире 24 команды будут разделены на четыре группы, его матчи пройдут в Риге, Тампере, Катовице и Лимассоле с 27 августа по 4 сентября. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф в Риге. Жеребьевка групп финального турнира состоится 27 марта в Риге.
Матчи одной восьмой финала пройдут 6 и 7 сентября, четвертьфиналы - 9 и 10 сентября, полуфиналы - 12 сентября, матч за бронзовые медали и финал - 14 сентября.
Состав сборной Латвии в матче Против Словакии:
Клавс Чаварс, Марцис Штейнбергс, Карлис Силиньш, Кристерс Зорикс, Кришс Хелманис, Томс Скуя, Дайрис Бертанс, Андрей Гражулис, Мартиньш Лакса, Кристап Килпс, Родийс Мачоха, Артур Куруцс.
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