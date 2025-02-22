В Риге повышаются цены на топливо

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Риге, за ней следовал Таллин, а затем Вильнюс. Дизельное топливо дороже всего было в Вильнюсе, за которым следовала Рига, а меньше всего дизельное топливо в конце рабочей недели стоило в Таллине.

В Риге на автозаправке Circle K на ул. Краста стоимость бензина 95-й марки увеличилась на 5,1% и в пятницу составила 1,654 евро за литр, а цена дизельного топлива за неделю поднялась на 3,5% - до 1,614 евро за литр.

В Вильнюсе на автозаправке Circle K на проспекте Саванорю в пятницу стоимость бензина 95-й марки составляла 1,559 евро за литр, что на 0,6% меньше, чем неделю назад, а цена дизельного топлива за неделю не изменилась и составляла 1,669 евро за литр.

В Таллинне на заправках Circle K к пятнице стоимость бензина 95-й марки за неделю снизилась на 1,8% - до 1,639 евро за литр, а дизельное топливо в пятницу стоило 1,549 евро за литр, что на 1,3% меньше, чем неделю назад.

Цены на автогаз во всех столицах стран Балтии за неделю повысились. В Риге цена на автогаз поднялась на 3,8% и в пятницу составляла 0,929 евро за литр, в Вильнюсе увеличилась на 2,5% - до 0,829 евро за литр, а в Таллине литр автогаза стоил 0,898 евро, что на 0,9% больше, чем неделю назад.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!