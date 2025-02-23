Киев отклонил первые проект соглашения, указав, что в него не включены гарантии безопасности для Украина.

The New York Times указывает, что принятие Украиной этих условий означало бы капитуляцию перед требованиями США после нескольких недель интенсивного давления со стороны Трампа.

Трамп хочет, чтобы Киев предоставил американским компаниям привилегированный доступ к природным ресурсам Украины в качестве компенсации за десятки миллиардов долларов помощи Украине, выделенных при его предшественнике Джо Байдене.

Украина, в свою очередь, хочет получить гарантии безопасности от США в обмен на ценные права на огромные природные ресурсы и полезные ископаемые. Киев требует членства в НАТО или масштабного развертывания западных войск и современной техники в рамках более широкого соглашения о прекращении огня с Россией.

Соглашение, по замыслу администрации Трампа, лишит Украину средств, которые в настоящее время в значительной степени инвестируются в украинскую военную и оборонную промышленность и которые могли бы помочь восстановить страну после войны.

Новое предложение Трампа от 21 февраля требует от Украины отдать половину своих доходов от природных ресурсов, включая полезные ископаемые, газ и нефть, а также от доходов от портов и другой инфраструктуры.

Аналогичное требование было включено в предыдущую версию соглашения от 14 февраля. Четверо действующих и бывших украинских чиновников и украинский бизнесмен, знакомые с содержанием нового предложения, подтвердили The New York Times, что это требование не изменилось.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!