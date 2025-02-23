Украина возражает против требований США передать им ресурсы в размере 500 миллиардов долларов за оказанную ранее помощь в рамках сделки по продаже редкоземельных металлов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника.
Украина считает, что реальная сумма в пять раз ниже и составляет чуть более 90 миллиардов долларов, отметил чиновник.
Еще одним камнем преткновения в переговорах по редкоземельным металлам является отсутствие гарантий США относительно будущей военной и финансовой помощи, сообщил источник агентству Bloomberg.
В субботу, выступая на Конференции консервативных политических действий, президент США Дональд Трамп заявил, что " мы просим редкоземельные металлы, и нефть, и все, что сможем получить". Я думаю, мы очень близки к сделке - и лучше, чтобы мы были близки к сделке," - сказал он.
В субботу газета The New York Times сообщила, что новое предложение США о привилегированном доступе к природным ресурсам Украины практически идентично версии, которую Киев отклонил.
Администрация президента США Дональда Трампа хочет получать доход от природных ресурсов Украины, но не желает предоставлять Украине гарантии безопасности взамен, говорится в документе, полученном газетой.
The New York Times сообщила, что Украина серьезно рассматривает новое предложение США, однако в него включены практически те же условия, которые Киев ранее отклонил как слишком отягощающие. При этом некоторые правила кажутся даже более строгими, чем в предыдущем проекте.
Киев отклонил первые проект соглашения, указав, что в него не включены гарантии безопасности для Украина.
The New York Times указывает, что принятие Украиной этих условий означало бы капитуляцию перед требованиями США после нескольких недель интенсивного давления со стороны Трампа.
Трамп хочет, чтобы Киев предоставил американским компаниям привилегированный доступ к природным ресурсам Украины в качестве компенсации за десятки миллиардов долларов помощи Украине, выделенных при его предшественнике Джо Байдене.
Украина, в свою очередь, хочет получить гарантии безопасности от США в обмен на ценные права на огромные природные ресурсы и полезные ископаемые. Киев требует членства в НАТО или масштабного развертывания западных войск и современной техники в рамках более широкого соглашения о прекращении огня с Россией.
Соглашение, по замыслу администрации Трампа, лишит Украину средств, которые в настоящее время в значительной степени инвестируются в украинскую военную и оборонную промышленность и которые могли бы помочь восстановить страну после войны.
Новое предложение Трампа от 21 февраля требует от Украины отдать половину своих доходов от природных ресурсов, включая полезные ископаемые, газ и нефть, а также от доходов от портов и другой инфраструктуры.
Аналогичное требование было включено в предыдущую версию соглашения от 14 февраля. Четверо действующих и бывших украинских чиновников и украинский бизнесмен, знакомые с содержанием нового предложения, подтвердили The New York Times, что это требование не изменилось.
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