Конференция консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC) уже давно стала неотъемлемой частью политического календаря консерваторов США. Начавшаяся в 1974 году как небольшое собрание политических сторонников, со временем СРАС превратилась в одно из самых значительных мероприятий для политиков, разделяющих консервативные ценности, и их сторонников.

Выступление Дональда Трампа прошло в завершающий, третий день СРАС. Одной из тем в его почти полуторачасовой речи стала Украина.

Трамп заявил, что США намерены заключить соглашение с Украиной не только о редкоземельных металлах, но и о других ресурсах. По его словам, США нужны эти ресурсы, чтобы «постараться вернуть вложенные в Украину деньги», поскольку европейские страны оказывали помощь Украине в форме кредитов, тогда как США — безвозмездно.

«Я имею дело с президентом Зеленским, я имею дело с президентом Путиным — я пытаюсь вернуть деньги или обеспечить их сохранность», — сказал Трамп.