Эксперт перечислил самое важное, о чем должен задуматься ипотечный заемщик

Церпс также призывал перед обращением в банк ознакомиться с предложениями разных банков и сравнить их. Он напомнил, что в Сатверсме закреплено, что каждый владелец недвижимости в первую очередь сам несет ответственность за свое имущество.

"Хотя у меня нет точной статистики, я знаю, что банки идут навстречу своим клиентам. Отрасли стоит задуматься о том, что можно было сделать иначе, что можно было сделать лучше. Самый эффективный способ сделать клиента счастливым - это увеличить конкуренцию на рынке", - подчеркнул Церпс.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает начатую Латвийским банком кампанию по перекредитованию, Церпс заявил, что "это хорошо". Он также отметил, что в этом процессе были учтены предложения Ассоциации финансовой отрасли.

"Несколько наших предложений были приняты во внимание. Важно, чтобы человек, используя кредитный калькулятор, мог сравнить свою процентную ставку со средней ставкой на рынке. Чем больше у нас будет активных клиентов, тем больше выиграют все", - заключил Улдис Церпс.

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