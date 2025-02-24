"Взятие ипотечного кредита - это крайне ответственное решение человека. У меня есть опасения, что люди, принимая такое решение, не до конца осознают, какие обязательства несет этот кредит", - так ситуацию с ипотечным кредитованием в Латвии охарактеризовал глава Ассоциации финансовой отрасли (FNA) Улдис Церпс в подкасте Piķis un ģēvelis! на портале tv3.lv.
Эксперт перечислил самое важное, о чем должен задуматься ипотечный заемщик
В подкасте Piķis un ģēvelis! Церпс, комментируя государственную поддержку ипотечных заемщиков в условиях резкого повышения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ), отметил, что коммерческие банки, конечно, должны помогать наиболее уязвимым слоям общества.
"Если смотреть упрощенно, можно сказать так: вот есть банки с большой прибылью, а вот есть люди, которым нужна помощь. Если есть проблема, то те, у кого много денег, должны помочь тем, у кого их нет", - объяснил свою позицию Церпс, добавив, что в такой ситуации крайне важно, чтобы помощь получали только те, кому она действительно необходима.
Церпс подчеркивает, что взятие ипотечного кредита - это крайне ответственное решение. Ответственно к этому процессу должны относиться как банк, так и клиент. В то же время существуют опасения, что люди, берущие ипотечные кредиты, до конца не осознают, какие обязательства они на себя берут.
"Один из вопросов, о котором стоит задуматься, - это то, что людям следовало бы посмотреть, какие процентные ставки были за последние 10 или 20 лет, чтобы понять, сможет ли их личная экономика справиться с обслуживанием такого кредита, даже если процентные ставки вырастут. Исходя из этого, следует определять свои финансовые возможности при выборе размера и стоимости недвижимости", - считает Церпс.
Церпс также призывал перед обращением в банк ознакомиться с предложениями разных банков и сравнить их. Он напомнил, что в Сатверсме закреплено, что каждый владелец недвижимости в первую очередь сам несет ответственность за свое имущество.
"Хотя у меня нет точной статистики, я знаю, что банки идут навстречу своим клиентам. Отрасли стоит задуматься о том, что можно было сделать иначе, что можно было сделать лучше. Самый эффективный способ сделать клиента счастливым - это увеличить конкуренцию на рынке", - подчеркнул Церпс.
Отвечая на вопрос о том, как он оценивает начатую Латвийским банком кампанию по перекредитованию, Церпс заявил, что "это хорошо". Он также отметил, что в этом процессе были учтены предложения Ассоциации финансовой отрасли.
"Несколько наших предложений были приняты во внимание. Важно, чтобы человек, используя кредитный калькулятор, мог сравнить свою процентную ставку со средней ставкой на рынке. Чем больше у нас будет активных клиентов, тем больше выиграют все", - заключил Улдис Церпс.
Видео: Сюжет подкаста Piķis un ģēvelis!
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