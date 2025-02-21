Владельцам квартир нужно обязательно регистрироваться онлайн - как и зачем?

В передаче LSM+ "Новый день" начальник Бюро по надзору за строительством Байба Витолиня рассказала, что с 1 ноября 2024 года вступили в силу изменения в Законе о квартирной собственности, и они обязывают владельцев указать в BIS номер телефона, адрес электронной почты и фактический адрес проживания (если он отличается от адреса принадлежащей вам квартиры).

"Основная цель указания этой информации - чтобы человек был доступен для управляющего жилым домом, а также для других жильцов. И чтобы владелец квартиры мог управлять своим недвижимым имуществом.

В этом случае не планируются никакие штрафы или санкции против жильцов, которые этого не сделали.

Вместо жильца это может сделать управляющий, если ему эта информация доступна", - рассказала Витолиня.

В будущем общается, что функционал системы BIS станет шире. Например, возможно, с ее помощью можно будет проводить собрания квартирных собственников.

"Это способ информирования. Не будет такой ситуации, что вы уехали куда-то прочь, и в подъезде в это время разместили объявление, а вы об этом не знаете. Вам на почту или на телефон придет уведомление", - рассказал председатель Латвийской ассоциации управляющих многоквартирными домами Гирт Бейкманис.

Для того, чтобы зарегистрировать свои данные в BIS, нужно войти в систему. Далее необходимо зайти в раздел "Эксплуатация" - "Домовые дела", потом в раздел "Дела владельца". Справа внизу находится ярлык в виде папочки со стрелочкй. В разделе "владельцы" нужно найти адрес своей квартиры и нажать на иконку папки. При нажатии кнопку "Исправить", можно ввести контактную информацию.

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