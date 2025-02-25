Канада ввела санкции против Познера и замминистра обороны РФ

В рамках мер по борьбе с обходом уже действующих санкций в штрафной список добавлены еще 74 судна (их общее количество теперь достигло 153-х). Эти суда являются частью "теневого флота" или способствовали энергетическим доходам России, поясняется в пресс-релизе. Введен новый критерий для включения в санкционные списки: санкции будут применяться к тем, кто поддерживает работу небезопасных нефтяных танкеров.

Кроме этого, введены целевые экспортные ограничения в отношении 53 новых компаний, поддерживающих российский ВПК или участвующих в обходе санкций. Среди них - 34 компании находятся за пределами России, в частности в Турции и Китае.

Под ограничения также попали 48 физлиц и 35 организаций, поддерживающих российский ВПК. занимающихся обходом санкций, работающих в сфере криптоактивов и морских перевозок. Санкционный список Евросоюза пополнился рядом крупных российских бизнесменов и руководителей компаний.

О крупнейшем пакете санкций против России с 2022 года 24 февраля также объявила Великобритания.

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