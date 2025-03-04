Видео Хаматова о латышском языке: "Очень сложно учился"

"Я села учить латышский язык с Лиене. Это моя чудесная учительница [...]. Она вытирала мне сопли, и мы учили латышский язык. Очень сложно учился. Но эта концентрация спасла меня в какой-то степени", - сказала Чулпан Хаматова.

Она призналась, что сделала для себя несколько открытий в латышском языке: "В латышском сохранились старославянские слова".

Если говорить об игре в театре на латышском, то Чулпан заметила, что игра на другом языке - это "супервызов": "Я вообще считаю , что профессия артиста - это экшн".

Видео: Чулпан Хаматова у Антона Долина

Напомним, после того как Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину, Чулпан Хаматова эмигрировала в Латвию. С марта 2022 года актриса живет и работает в нашей стране.

Видео: Интервью с Чулпан Хаматовой перед премьерой спектакля "Записки сумасшедших" (фрагмент)

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!