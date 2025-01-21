"Чувство, что сдаю экзамен". Хаматова - об игре на латышском и латвийской публике

Видео: Интервью Чулпан Хаматовой YouTube-каналу "И грянул Грэм"

Актриса в очередной раз прокомментировала инцидент с Латвийским Национальным театром, который не разрешил российским артистам ставить на своей сцене спектакль "Записки сумасшедших", хотя сначала дал на это согласие. На вопрос ведущего, не была ли для нее болезненной эта ситуация, Хаматова заверила, что ее лично это не задело.

"Я понимаю: это был конфликт на пустом месте. То есть это была какая-то связка нелепостей и случайностей, которые вылились вот в такую глупость. То есть для меня как бы в финале все это решение и весь этот конфликт - он правда из мыльного пузыря", - сказала она.

Напомним, Латвийский Национальный театр заявил, что спектаклям на русском языке сейчас не место на его сценах. В результате "Записки сумасшедших" были поставлены в павильоне Led Unit Hall в индустриальной зоне на Саркандаугаве.

Хаматова также рассказала, что наконец получила очередной вид на жительство - осенью 2024 года она упоминала, что ей продлили рассмотрение документов: чиновники потребовали уточнить данные о местах ее работы в 1990-х годах. В Россию она возвращаться не планирует, хотя не отказалась бы прогуляться по памятным для нее местам.

"Латвия стала моим домом", - заключила Хаматова в интервью.

Ранее актриса дала интервью TVNET+ (фрагмент):

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