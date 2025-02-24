Остановите войну! Артур Смольянинов снял в Юрмале клип, который захватывает с первых кадров

"Эта песня - не обращение к кому-то конкретно. Не призыв. Эта песня - крик души. И всё. Самая простая, прямая, и быстро написанная (буквально за 20 мин) из всех моих песен. Нас, как группу, она перепахала. Разделила на до и после. Не все выдержали этот марафон. Но тех, кто остался, она сплотила и переродила", - написал музыкант в своих соцсетях.

"Шторм, шквальный ветер, снег иглами, ледяная вода, ни единого просвета на небе! Этот шторм - очень точный образ того, что происходит в моей душе последние три года: ветер сбивает с ног, снег пронзает до костей, вода настолько ледяная, что не чувствуешь ни рук ни ног… но я продолжаю идти, чтобы не остыть, продолжаю петь, чтобы не молчать, продолжаю кричать, чтобы не уснуть и не сдаться тьме внутри себя. Я всё равно нахожу в себе свет, чтобы осветить путь. И всё равно вижу свет в конце пути, и иду на него, как на маяк, чего бы это не стоило", - говорит Артур.