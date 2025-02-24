24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, состоялась премьера клипа Артура Смольянинова на песню "Никому" (Остановите войну), который снимался в Риге и Юрмале.
Остановите войну! Артур Смольянинов снял в Юрмале клип, который захватывает с первых кадров
"Эта песня - не обращение к кому-то конкретно. Не призыв. Эта песня - крик души. И всё. Самая простая, прямая, и быстро написанная (буквально за 20 мин) из всех моих песен. Нас, как группу, она перепахала. Разделила на до и после. Не все выдержали этот марафон. Но тех, кто остался, она сплотила и переродила", - написал музыкант в своих соцсетях.
Основная часть съёмок прошла 15 декабря в Юрмале на Балтийском море -температура воздуха +1 (ощущалось как -10), температура воды +5, скорость ветра 34 км/ч, порывы до 56 км/ч…
"Шторм, шквальный ветер, снег иглами, ледяная вода, ни единого просвета на небе! Этот шторм - очень точный образ того, что происходит в моей душе последние три года: ветер сбивает с ног, снег пронзает до костей, вода настолько ледяная, что не чувствуешь ни рук ни ног… но я продолжаю идти, чтобы не остыть, продолжаю петь, чтобы не молчать, продолжаю кричать, чтобы не уснуть и не сдаться тьме внутри себя. Я всё равно нахожу в себе свет, чтобы осветить путь. И всё равно вижу свет в конце пути, и иду на него, как на маяк, чего бы это не стоило", - говорит Артур.
Кроме Юрмалы, часть материала снимали в Риге. Было задумано, что в клипе будут появляться лица - такой "хор человеческих душ", - которые тоже поют строчки из песни. Одной из участниц этого хора стала актриса Чулпан Хаматова.
"Спасибо моей любимой Чулпан и всем неравнодушным, знакомым и незнакомым, близким и далёким людям, которые откликнулись на мой призыв, и приняли участие в съёмке. Отдельное спасибо всем, кто присылал свои видео со всех уголоков мира. Даю слово, что никто не останется за кадром", - писал Смольянинов в своем Instagram.
В съемках видеоклипа приняли участие люди из России, Латвии, Беларуси, Украины, Израиля, Молдовы, США и многих других стран, которым небезразлично то, что происходит. "Лучше бы этой песни никогда не было. Но она будет всегда", - написал Артур Смольянинов.
Видео: Премьера клипа "Никому" (Остановите войну)
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