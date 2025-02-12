"Самая быстро написанная мною песня. Самая быстрая, самая простая, самая прямая, самая отчаянная, наверное, что ли. Это просто крик души", - сказал актер и музыкант Артур Смольянинов о треке "Никому (Остановите войну)", на который этой зимой снимал клип в Риге и Юрмале. Премьера состоится 24 февраля 2025 года, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. TVNET+ смог побывать на съемках музыкального видео.
Для абонентов
Репортаж со съемок клипа Смольянинова с Хаматовой и "хором человеческих душ"
Артур Смольянинов уже сам не помнит, когда была написана песня "Остановите войну". Он просматривал новостную ленту, прочел сообщение об упавшей ракете. Текст родился мгновенно. Это было словно крик души: "Вот накопилось, выплеснулось".
У артиста давно в голове была картинка - "пианино в море". Чудесным образом эту задумку получилось осуществить: "Наш прекрасный оператор Арсений Полторак, проезжая на своем моноколесе мимо цветочного магазина, увидел его, как только я сказал, что мне нужно пианино, буквально через сутки, на следующий день".
Конечно, были и определенные сложности.