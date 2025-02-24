ВИДЕО Биатлонист Расторгуев о нападении тренера: "Сейчас я еду в больницу"

"Произошел крупный инцидент. Соревнования в мужской эстафете, а также масс-старт были под угрозой. Инцидент связан с тренером", - сказал Расторгуев.

"Тренер меня ударил. Кажется, сломал палец. Разбил нос. Думаю, у меня также серьезно травмировано плечо. Сейчас я еду в больницу".

Расторгуев выразил разочарование тем, что после этого инцидента у него не осталось шансов побороться за высокие места на чемпионате мира.

"Я пришел в комнату тренера, чтобы поговорить о конкретном событии, произошедшем в прошлом году. Он вытолкнул меня из комнаты и начал распускать руки".

Лучший биатлонист Латвии утверждает, что тренер напал на него. Их разняли два человека из команды.

"Я поставил крест на дальнейших действиях. В принципе, меня нокаутировали. Спасти ситуацию пытался врач олимпийской сборной Латвии Алдис Цирулис", - рассказал спортсмен.

Расторгуев подозревает Брициса в краже лыж в прошлом году. Биатлонист утверждает, что у него есть свидетель.