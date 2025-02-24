Латвийский биатлонный тренер Илмарс Брицис заявил, что ознакомился с высказываниями Андрея Расторгуева о конфликте лишь поверхностно.
ВИДЕО ⟩ Тренер о конфликте с биатлонистом Расторгуевым: "За такие обвинения можно и в лицо получить"
В понедельник во второй половине дня Брицис подтвердил агентству LETA, что инцидент действительно произошел, однако указал, что в случившемся есть вина самого Расторгуева.
В свою очередь президент Латвийской федерации биатлона (LBF) Каспарс Сакниньш отметил, что федерация пока воздержится от комментариев, пока не выяснит все обстоятельства произошедшего.
По словам Брициса, он сейчас находится в аэропорту по пути в Эстерсунд и не углублялся в подробности версии Расторгуева.
Тренер рассказал, что в прошлом году биатлонист устроил скандал, заявив, что у него украли лыжи, и "накинулся на весь сервис", хотя до него самого эта информация даже не доходила.
"Я считаю, что он просто соврал," - заявил Брицис.
После этого тренер сообщил Расторгуеву, что не будет с ним разговаривать, пока тот не извинится перед сервисной командой.
"Потом он пришел ко мне в комнату. Я сказал: пока не извинишься перед сервисом, нам не о чем разговаривать. И тут он заявил, что лыжи украл не сервис, а я!" - рассказал Брицис.
"Как я мог на это отреагировать? Конечно, я был в шоке. Точно не помню, что сказал, но что-то вроде: за такие обвинения можно и в лицо получить. А он только усмехнулся и ответил, что я болтун, а не человек дела. Тогда он уже был в совершенно неадекватном состоянии... Надо было как-то выпроводить его из комнаты, тем более что я был один с сыном Эмилем, которому всего полтора года," - добавил Брицис.
После инцидента Расторгуев заявил, что не будет выступать за сборную, если в ней останется Брицис.
В беседе с LTV биатлонист также рассказал, что получил травму пальца на руке и повреждение левого плеча. Сейчас он проходит медицинское обследование в больнице.
На чемпионате мира по биатлону лучшим результатом Расторгуева стало 16-е место в индивидуальной гонке на 20 км.
Видео: Сюжет канала LTV
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