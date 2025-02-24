ВИДЕО Тренер о конфликте с биатлонистом Расторгуевым: "За такие обвинения можно и в лицо получить"

"Как я мог на это отреагировать? Конечно, я был в шоке. Точно не помню, что сказал, но что-то вроде: за такие обвинения можно и в лицо получить. А он только усмехнулся и ответил, что я болтун, а не человек дела. Тогда он уже был в совершенно неадекватном состоянии... Надо было как-то выпроводить его из комнаты, тем более что я был один с сыном Эмилем, которому всего полтора года," - добавил Брицис.