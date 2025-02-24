Латвийский тренер по биатлону Илмарс Брицис вступил в физический конфликт с Андреем Расторгуевым, чтобы защитить свою семью, считает биатлонистка Байба Бендика, жена Брициса.
Жена Брициса объяснила причину драки с биатлонистом Расторгуевым
В понедельник Расторгуев заявил в эфире Латвийского телевидения, что во время чемпионата мира Брицис избил его.
В свою очередь, Брицис в комментарии агентству LETA подтвердил, что инцидент действительно произошел, однако настаивает, что виноват в этом сам Расторгуев.
В своем исчезающем сообщении в Instagram Бендика описала хронологию конфликта.
Утром в день инцидента Расторгуев заявил, что его лыжи украл представитель сервисной бригады.
Вся команда была озадачена этим обвинением, так как лыжи принадлежат компании Fischer, а сам инцидент, по словам Расторгуева, якобы произошел еще год назад.
По словам Бендики, в сборной давно знают о "ментально нестабильном характере" Расторгуева, поэтому его "ночные фантазии" восприняли как неудачную шутку на фоне предсоревновательного стресса.
Во второй половине дня, по словам Бендики, Расторгуев выдвинул новую версию. Брицис, как один из представителей команды, потребовал, чтобы он извинился перед коллективом за ложные обвинения.
Однако Расторгуев отказался это делать, а Брицис перестал с ним разговаривать, дожидаясь извинений.
Тем же вечером Расторгуев в агрессивном состоянии ворвался в комнату, где находились Брицис и их полуторагодовалый сын.
"Видя, что он не в стабильном ментальном состоянии, [Брицис] вытолкнул его за дверь, чтобы обезопасить свою семью," - написала Бендика.
По ее словам, действия Брициса были направлены исключительно на защиту семьи и команды.
Президент Латвийской федерации биатлона (LBF) Каспарс Сакниньш заявил, что федерация пока воздержится от комментариев, пока не выяснит все обстоятельства случившегося.
LBF потребовала от обоих - Расторгуева и Брициса - письменные объяснения по поводу характера и причин конфликта.
Расторгуев сообщил, что может потребоваться операция на плече, из-за чего его сезон может быть завершен досрочно. Кроме того, он четко заявил, что не будет выступать за сборную, если в ней останется Брицис.
На чемпионате мира Расторгуев показал лучший результат в индивидуальной гонке на 20 км, заняв 16-е место.
В 2023 году в Нове-Место (Чехия) он завоевал серебро в масс-старте на 15 км - это лучший результат в истории латвийского биатлона.
Кроме того, на 20-километровой индивидуальной гонке он занял 4-е место.
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