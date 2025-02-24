Жена Брициса объяснила причину драки с биатлонистом Расторгуевым

В понедельник Расторгуев заявил в эфире Латвийского телевидения, что во время чемпионата мира Брицис избил его.

В свою очередь, Брицис в комментарии агентству LETA подтвердил, что инцидент действительно произошел, однако настаивает, что виноват в этом сам Расторгуев.

В своем исчезающем сообщении в Instagram Бендика описала хронологию конфликта.

Утром в день инцидента Расторгуев заявил, что его лыжи украл представитель сервисной бригады.

Вся команда была озадачена этим обвинением, так как лыжи принадлежат компании Fischer, а сам инцидент, по словам Расторгуева, якобы произошел еще год назад.

По словам Бендики, в сборной давно знают о "ментально нестабильном характере" Расторгуева, поэтому его "ночные фантазии" восприняли как неудачную шутку на фоне предсоревновательного стресса.

Во второй половине дня, по словам Бендики, Расторгуев выдвинул новую версию. Брицис, как один из представителей команды, потребовал, чтобы он извинился перед коллективом за ложные обвинения.

Однако Расторгуев отказался это делать, а Брицис перестал с ним разговаривать, дожидаясь извинений.