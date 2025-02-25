"Нападение со спины." Расторгуев отрицает слова Брициса и Бендики

"Когда я позвонил Илмару, чтобы прояснить ситуацию с лыжами, он попросил меня выйти из комнаты, на что я согласился. Когда я повернулся спиной и открыл дверь комнаты, последовало нападение со спины", - пишет Расторгуев.

Фото: Ekrānšāviņš no Instagram

Президент Латвийской федерации биатлона (LBF) Каспар Сакниньш заявил, что федерация не будет ничего комментировать, пока полностью не расследует обстоятельства инцидента. Правление LBF запросило у Расторгуева и Брициса письменные объяснения относительно характера и причин инцидента.

Расторгуев признался, что у него серьезная травма плеча и ему потребуется операция, в результате чего сезон для него окончится преждевременно. Расторгуев недвусмысленно дал понять, что его не будет в составе национальной сборной, если в ней будет Брицис.

На чемпионате мира Расторгуев добился лучшего результата в индивидуальной дистанции 20 километров, заняв 16-е место.

В прошлом году Андрей Расторгуев завоевал серебряную медаль в гонке с масс-старта на 15 километров в Нове-Место, Чехия, что стало величайшим успехом в истории латвийского биатлона, а также занял четвертое место в индивидуальной гонке на 20 километров.

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