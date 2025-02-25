Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев отрицает заявления тренера Илмара Брициса и его жены Байбы Бендики об обстоятельствах физического конфликта между ним и Брицисом.
"Нападение со спины." Расторгуев отрицает слова Брициса и Бендики
В понедельник, 24 февраля, Расторгуев заявил Латвийскому телевидению, что Брицис напал на него во время чемпионата мира. Брицис подтвердил агентству LETA факт инцидента, но указал на вину в нем Расторгуева.
Позже жена Брициса Бендика написала в соцсетях, что утром в день конфликта Расторгуев заявил, что представитель сервисной команды украл у него лыжи. Сообщается, что команда была в замешательстве по этому поводу, поскольку лыжи являются собственностью Fischer.
Как написал Расторгуев в социальных сетях в ночь на вторник, инцидент произошел 20 февраля, поскольку в тот день он "получил информацию от свидетеля, который находился на месте кражи, видел данный факт и слышал диалог лиц, причастных к краже". Расторгуев не стал обвинять в краже представителей лыжной службы национальной сборной, как утверждает Брицис.
Расторгуев утверждает, что инцидент произошел в коридоре гостиницы, а не в номере Брициса, где, помимо тренера, в тот момент находился его полуторагодовалый сын. По словам Брициса и Бендики, между сторонами произошел физический конфликт, поскольку Брицис защищал свою семью.
"Когда я позвонил Илмару, чтобы прояснить ситуацию с лыжами, он попросил меня выйти из комнаты, на что я согласился. Когда я повернулся спиной и открыл дверь комнаты, последовало нападение со спины", - пишет Расторгуев.
Президент Латвийской федерации биатлона (LBF) Каспар Сакниньш заявил, что федерация не будет ничего комментировать, пока полностью не расследует обстоятельства инцидента. Правление LBF запросило у Расторгуева и Брициса письменные объяснения относительно характера и причин инцидента.
Расторгуев признался, что у него серьезная травма плеча и ему потребуется операция, в результате чего сезон для него окончится преждевременно. Расторгуев недвусмысленно дал понять, что его не будет в составе национальной сборной, если в ней будет Брицис.
На чемпионате мира Расторгуев добился лучшего результата в индивидуальной дистанции 20 километров, заняв 16-е место.
В прошлом году Андрей Расторгуев завоевал серебряную медаль в гонке с масс-старта на 15 километров в Нове-Место, Чехия, что стало величайшим успехом в истории латвийского биатлона, а также занял четвертое место в индивидуальной гонке на 20 километров.
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