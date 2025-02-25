Latvenergo объяснило, почему в январе выросла цена на электроэнергию

В то же время рост цены на систему Nord Pool был обусловлен сокращением на 15% по сравнению с декабрем выработки ветростанций в Скандинавии. Помимо этого, продолжил расти спрос на электроэнергию, и тем самым снизилась доля выработки и потребления.

В январе потребление электроэнергии в Балтии сохранилось на уровне декабря, составив 2553 гигаватт-часа (ГВт-ч), однако оно было на 9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В первом месяце этого года в Латвии было потреблено 627 ГВт-ч электроэнергии, что на 1% больше, чем в декабре, но на 7% меньше, чем в январе 2024 года.

В Литве спрос на электроэнергию снизился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1140 ГВт-ч. В Эстонии потребление электроэнергии составило 786 ГВт-ч, что на 1% больше, чем в декабре, но на 13% меньше, чем в январе 2024 года.

В то же время общее производство электроэнергии в странах Балтии выросло на 19% по сравнению с декабрем и составило 1913 ГВт-ч. Количество произведенной в Латвии электроэнергии выросло на 71% по сравнению с декабрем и составило 595 ГВт-ч. В Литве было произведено 861 ГВт-ч электроэнергии, что на 9% больше, чем месяцем ранее. В Эстонии предложение электроэнергии сократилось на 3% и составило 457 ГВт-ч.