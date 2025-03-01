Сб, 1.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Виктор Орбан призвал ЕС начать переговоры с РФ о мире в Украине

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Виктор Орбан
Виктор Орбан Фото: EPA/Scanpix

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу, 1 марта, призвал Европейский Союз (ЕС) начать прямые переговоры с Москвой о прекращении войны, развязанной Россией против Украины, и пообещал выступить против соглашения блока по этому конфликту, сообщает агентство AFP со ссылкой на письмо, оказавшееся в его распоряжении.

В письме, направленном председателю Европейского совета Антониу Коште, Орбан выразил убеждение, что ЕС, подобно США, следует "прямые переговоры с Россией о прекращении огня и устойчивый мир в Украине".

В четверг, 6 марта, в Брюсселе пройдет чрезвычайный саммит ЕС, на котором будут обсуждаться возможные гарантии безопасности для Киева и попытка договориться о новом пакете вооружений. Ожидается, что саммит посетит и президент Украины Владимир Зеленский.

Однако в своем письме Орбан дал понять, что Венгрия не поддержит общую позицию ЕС по обоим вопросам, изложенную в проекте итогового документа, распространенного на этой неделе среди дипломатов.

"Стало очевидно, что в нашем подходе к Украине существуют стратегические разногласия, которые невозможно преодолеть путем подготовки проектов или коммуникации", - уверен Орбан.

Вместо этого Орбан призвал Кошту обеспечить поддержку ЕС резолюции Совета Безопасности ООН, которая на этой неделе была принята при поддержке США и России, но не содержит осуждения российского вторжения в Украину.

Представитель ЕС подтвердил, что делегация Венгрии действительно направила это письмо.

Читайте также

Свои требования венгерский премьер-министр, давно тормозящий поддержку Киева со стороны ЕС и тесно связанный с российским диктатором Владимиром Путиным, изложил на следующий день после того, как в Белом доме произошла беспрецедентно резкая словесная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх