В пятницу вечером весь мир наблюдал в прямом эфире за беспрецедентной по накалу встречей между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. По признанию сотрудников протокольной службы и журналистов пула Белого дома, такого в этих стенах они никогда еще не видели.
Историческая перепалка: как в мире отреагировали на жесткое противостояние Трампа и Зеленского на встрече в Белом доме (2)
Подробнее о том, как проходила встреча, читайте в нашем материле — здесь.
Под конец встречи Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс назвали неубежденного ими Зеленского неблагодарным и, как сообщает CBS, попросили покинуть Белый дом.
«Такую сцену невозможно было представить в Белом доме», — сказал один из журналистов, выходя из Овального кабинета.
Как отреагировали в Украине и в мире на эту неслыханную по меркам дипломатии встречу?
Европа — за Украину
Европейские лидеры, отреагировавшие на встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского, единодушно поддержали Украину.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после перепалки между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским выразил «непоколебимую поддержку Украине».
Представитель Стармера отметила, что он уже провел телефонные разговоры с обоими президентами.
«[Стармер] сохраняет непоколебимую поддержку Украины и делает все возможное, чтобы найти путь к прочному миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины», — отметили в пресс-службе британского премьера.
Канцлер Германии Олаф Шольц: «Никто не хочет мира сильнее, чем граждане Украины. Поэтому мы все вместе ищем путь к надежному и справедливому миру. Украина может положиться на Германию и на Европу»
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони:
«Любой разлад Запада делает всех нас слабее и служит тем, кто хотел бы увидеть конец нашей цивилизации. Не ее силы или влияния, а самих ее основополагающих принципов, и прежде всего свободы. Разногласия не идут на пользу никому. Что нужно — это немедленное проведение саммита с участием США, стран Европы и их союзников, чтобы честно обсудить, как мы намерены ответить на серьезные вызовы сегодняшнего дня, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы, и на те, которые, которые ждут нас в будущем. С таким предложением Италия намерена обратиться к своим партнерам в ближайшие часы».
Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен: «Для Украины это удар ниже пояса. Для жестких дискуссий должно быть место — даже между друзьями. Но когда это происходит вот так, перед камерами, победителем выходит только один. Тот, кто сидит в Кремле»
«Вы не одни», — заявил, обращаясь к Украине, премьер-министр Польши Дональд Туск.
Находящийся в Португалии президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что в сложившейся ситуации Россия — агрессор, а украинцы — люди, подвергшиеся агрессии.
«Мы должны уважать тех, кто сражался с самого начала», — сказал он.
Также известно, что Зеленский и Макрон поговорили по телефону после того, как украинский президент покинул Белый дом, но подробности беседы неизвестны.
«Украина, Испания с тобой», — написал в Х глава правительства Испании Педро Санчес на нескольких языках, включая украинский.
«Правда проста. Россия вторглась в Украину. Россия агрессор. Украина защищает свою свободу — и нашу. Мы поддерживаем Украину», — написала в Х президент Молдовы Майя Санду.
«Украина — это Европа! Мы стоим с Украиной. Мы усилим свою поддержку Украины, что они могли продолжать отбиваться от агрессора», — написала в соцсетях глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас.
Но она сделала и более далеко идущий вывод: «Сегодня стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер. Нам, европейцам, предстоит принять этот вызов».
С заявлениями в поддержку Зеленского и Украины выступили также Канада, Австралия, Нидерланды, Чехия, Латвия, Литва, Эстония.
Единственным европейским лидером, выступившим в противовес, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Сильные люди создают мир, слабые — войну. Сегодня президент Дональд Трамп храбро выступал за мир. Даже если многим это было трудно усвоить. Спасибо, господин президент!»
В Украине поддерживают Зеленского
Украинские СМИ одними из первых сообщили, что Зеленский покинул Белый дом досрочно, а переговоры закончились провалом.
Но украинские политики винят в этом не своего президента, и, напротив, выражают ему поддержку.
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук после встречи в Белом доме написал по-английски в X: «Полная поддержка президенту […] НИКТО не имеет право забывать, что в этой войне Россия — агрессор, а Украина — жертва агрессии!!!»
Премьер-министр страны Дмитрий Шмыгаль также написал в X: «Президент прав. Мир без гарантий невозможен».
Глава офиса президента Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале: «Поддерживаю президента, который отстаивает интересы нашего героического народа. В каждой ситуации. Точка».
Украинская армия поддерживает президента страны, заявил в телеграм-канале главком ВСУ Александр Сырский.
«Вооруженные Силы — с Украиной, с народом, с Верховным главнокомандующим. Наша сила — в единстве», — написал Сырский.
Россия в восторге
В Москве представители российских властей с восторгом восприняли жесткий прием, оказанный Трампом и Вэнсом президенту Украины.
«Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки. Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, — чудеса выдержки», — написала в телеграме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Бывший президент России Дмитрий Медведев назвал Зеленского «наглой свиньей», получившей «должную пощечину в Овальном кабинете».
Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и член российской делегации на российско-американских переговорах, состоявшихся 18 февраля в Саудовской Аравии, заявил лишь, что противостояние Трампа и Зеленского стало «историческим».