Премьер-министр Италии Джорджа Мелони:

«Любой разлад Запада делает всех нас слабее и служит тем, кто хотел бы увидеть конец нашей цивилизации. Не ее силы или влияния, а самих ее основополагающих принципов, и прежде всего свободы. Разногласия не идут на пользу никому. Что нужно — это немедленное проведение саммита с участием США, стран Европы и их союзников, чтобы честно обсудить, как мы намерены ответить на серьезные вызовы сегодняшнего дня, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы, и на те, которые, которые ждут нас в будущем. С таким предложением Италия намерена обратиться к своим партнерам в ближайшие часы».

Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен: «Для Украины это удар ниже пояса. Для жестких дискуссий должно быть место — даже между друзьями. Но когда это происходит вот так, перед камерами, победителем выходит только один. Тот, кто сидит в Кремле»

«Вы не одни», — заявил, обращаясь к Украине, премьер-министр Польши Дональд Туск.

Находящийся в Португалии президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что в сложившейся ситуации Россия — агрессор, а украинцы — люди, подвергшиеся агрессии.

«Мы должны уважать тех, кто сражался с самого начала», — сказал он.

Также известно, что Зеленский и Макрон поговорили по телефону после того, как украинский президент покинул Белый дом, но подробности беседы неизвестны.