Когда красная дорожка "Оскара" сияет ярче, чем когда-либо, а видение модельеров воплощается в потрясающих силуэтах, мы становимся свидетелями настоящего триумфа эстетики! 2025 год принес в гардероб звезд на красной дорожке смелые цветовые палитры, архитектурные фасоны и тонкие, но гламурные детали.
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Фото ⟩ Звезды ярче, чем когда-либо: незабываемые наряды премии "Оскар"
От мечтательных струящихся тканей до смелых металлических акцентов - эти платья не просто одежда, это истории, раскрывающие личность, видение и моду как искусство.
В этой статье мы представляем самые незабываемые вечерние платья, где каждый шов, вспышка кристалла и шелковый узор рассказывают свою собственную модную историю.
Селена Гомес/Ralph Lauren