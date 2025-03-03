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Фото Звезды ярче, чем когда-либо: незабываемые наряды премии "Оскар"

Перевод: rus.tvnet.lv
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Когда красная дорожка "Оскара" сияет ярче, чем когда-либо, а видение модельеров воплощается в потрясающих силуэтах, мы становимся свидетелями настоящего триумфа эстетики! 2025 год принес в гардероб звезд на красной дорожке смелые цветовые палитры, архитектурные фасоны и тонкие, но гламурные детали.

От мечтательных струящихся тканей до смелых металлических акцентов - эти платья не просто одежда, это истории, раскрывающие личность, видение и моду как искусство.

В этой статье мы представляем самые незабываемые вечерние платья, где каждый шов, вспышка кристалла и шелковый узор рассказывают свою собственную модную историю.

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