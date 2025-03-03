Фото Звезды ярче, чем когда-либо: незабываемые наряды премии "Оскар"

Когда красная дорожка "Оскара" сияет ярче, чем когда-либо, а видение модельеров воплощается в потрясающих силуэтах, мы становимся свидетелями настоящего триумфа эстетики! 2025 год принес в гардероб звезд на красной дорожке смелые цветовые палитры, архитектурные фасоны и тонкие, но гламурные детали.