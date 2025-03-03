Латвийский мультфильм "Поток" завоевал первую в истории нашей страны награду "Оскар", победив в категории "Лучший анимационный фильм". Главный триумфатор церемонии - "Анора".
"Поток" в категории "Лучший анимационный фильм" конкурировал с мультфильмами "Головоломка 2", "Уоллес и Громит: Птичья месть", "Дикий робот" и "Мемуары улитки". "Дикий робот" считался главным претендентом на награду, но все-таки уступил латвийской картине, в которой все действие происходит без слов.
Также "Поток" был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм", но в этой номинации победила бразильская картина "Я все еще здесь".
Получая награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, кота и собаку и напомнил, что мы все находимся в одной лодке и должны преодолевать разногласия и работать вместе.
"Я надеюсь, что эта награда откроет двери для независимых анимационных режиссеров по всему миру. Латвийский фильм номинирован впервые, и это очень много для нас значит. Мы очень вдохновлены и надеемся скоро вернуться сюда", - сказал Зилбалодис.
Выступая перед журналистами сразу после получения награды, он сказал, что очень благодарен и очень хочет вернуться домой. "Я очень скучаю по Латвии и жду не дождусь, когда смогу снять свой следующий фильм", - сказал Зилбалодис.
Награду Зилбалодису вручили актеры Голди Хоун и Эндрю Гарфилд.
Ведущий, Конан О'Брайен, отметил, что это первый "Оскар" в истории Латвии. "Эстония - мяч теперь на вашем поле", - добавил он.
Поток" - первый латвийский фильм, номинированный на "Оскар" в двух категориях.
Первым латвийским фильмом, выдвинутым на "Оскар", был фильм Яниса Стрейча "Дитя человеческое" 1991 года, а вторым - фильм Айгара Граубы "Стражи Риги" 2009 года.
Лучшим фильмом этого года признана "Анора".
Все лауреаты "Оскара-2025":
Лучший фильм - "Анора";
Лучший режиссер - Шон Бейкер ("Анора");
Лучший актер - Эдриан Броуди ("Бруталист");
Лучшая актриса - Майки Мэдисон ("Анора");
Лучший актер второго плана - Киран Калкин ("Настоящая боль");
Лучшая актриса второго плана - Зои Салдана ("Эмилия Перес");
Лучший анимационный фильм - "Поток";
Лучший иностранный фильм - "Я все еще здесь";
Лучший оригинальный сценарий - "Анора";
Лучший адаптированный сценарий - "Конклав";
Лучшая операторская работа - "Бруталист";
Лучшая музыка - "Бруталист";
Лучший монтаж - "Анора";
Лучшие визуальные эффекты - "Дюна: Часть вторая";
Лучший звук - "Дюна: Часть вторая";
Лучшая работа художника-постановщика - "Злая: Сказка о ведьме Запада";
Лучший дизайн костюмов - "Злая: Сказка о ведьме Запада";
Лучшая песня - El Mal - "Эмилия Перес";
Лучший грим и прически - "Субстанция";
Лучший документальный фильм - "Нет другой земли";
Лучший игровой короткометражный фильм - "Я не робот";
Лучший короткометражный анимационный фильм - "В тени кипариса";
Лучший короткометражный документальный фильм - "Единственная девушка в оркестре".
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