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"Поток" принес Латвии первый "Оскар"! Лучшим фильмом признана "Анора" (1)

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Обновлено 3 марта 2025, 07:48
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Кот из "Потока" смотрит на "Оскар"
Кот из "Потока" смотрит на "Оскар" Фото: publicitātes foto/TVNET kolāža

Латвийский мультфильм "Поток" завоевал первую в истории нашей страны награду "Оскар", победив в категории "Лучший анимационный фильм". Главный триумфатор церемонии - "Анора".

"Поток" в категории "Лучший анимационный фильм" конкурировал с мультфильмами "Головоломка 2", "Уоллес и Громит: Птичья месть", "Дикий робот" и "Мемуары улитки". "Дикий робот" считался главным претендентом на награду, но все-таки уступил латвийской картине, в которой все действие происходит без слов.

Также "Поток" был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм", но в этой номинации победила бразильская картина "Я все еще здесь".

Получая награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, кота и собаку и напомнил, что мы все находимся в одной лодке и должны преодолевать разногласия и работать вместе.

"Я надеюсь, что эта награда откроет двери для независимых анимационных режиссеров по всему миру. Латвийский фильм номинирован впервые, и это очень много для нас значит. Мы очень вдохновлены и надеемся скоро вернуться сюда", - сказал Зилбалодис.

Выступая перед журналистами сразу после получения награды, он сказал, что очень благодарен и очень хочет вернуться домой. "Я очень скучаю по Латвии и жду не дождусь, когда смогу снять свой следующий фильм", - сказал Зилбалодис.

Награду Зилбалодису вручили актеры Голди Хоун и Эндрю Гарфилд.

Ведущий, Конан О'Брайен, отметил, что это первый "Оскар" в истории Латвии. "Эстония - мяч теперь на вашем поле", - добавил он.

Поток" - первый латвийский фильм, номинированный на "Оскар" в двух категориях.

Первым латвийским фильмом, выдвинутым на "Оскар", был фильм Яниса Стрейча "Дитя человеческое" 1991 года, а вторым - фильм Айгара Граубы "Стражи Риги" 2009 года.

Лучшим фильмом этого года признана "Анора".

Все лауреаты "Оскара-2025":

Лучший фильм - "Анора";

Лучший режиссер - Шон Бейкер ("Анора");

Лучший актер - Эдриан Броуди ("Бруталист");

Лучшая актриса - Майки Мэдисон ("Анора");

Лучший актер второго плана - Киран Калкин ("Настоящая боль");

Лучшая актриса второго плана - Зои Салдана ("Эмилия Перес");

Лучший анимационный фильм - "Поток";

Лучший иностранный фильм - "Я все еще здесь";

Лучший оригинальный сценарий - "Анора";

Лучший адаптированный сценарий - "Конклав";

Лучшая операторская работа - "Бруталист";

Лучшая музыка - "Бруталист";

Лучший монтаж - "Анора";

Лучшие визуальные эффекты - "Дюна: Часть вторая";

Лучший звук - "Дюна: Часть вторая";

Лучшая работа художника-постановщика - "Злая: Сказка о ведьме Запада";

Лучший дизайн костюмов - "Злая: Сказка о ведьме Запада";

Лучшая песня - El Mal - "Эмилия Перес";

Лучший грим и прически - "Субстанция";

Лучший документальный фильм - "Нет другой земли";

Лучший игровой короткометражный фильм - "Я не робот";

Лучший короткометражный анимационный фильм - "В тени кипариса";

Лучший короткометражный документальный фильм - "Единственная девушка в оркестре".

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