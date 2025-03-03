"Поток" в категории "Лучший анимационный фильм" конкурировал с мультфильмами "Головоломка 2", "Уоллес и Громит: Птичья месть", "Дикий робот" и "Мемуары улитки". "Дикий робот" считался главным претендентом на награду, но все-таки уступил латвийской картине, в которой все действие происходит без слов.

Также "Поток" был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм", но в этой номинации победила бразильская картина "Я все еще здесь".

Получая награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, кота и собаку и напомнил, что мы все находимся в одной лодке и должны преодолевать разногласия и работать вместе.

"Я надеюсь, что эта награда откроет двери для независимых анимационных режиссеров по всему миру. Латвийский фильм номинирован впервые, и это очень много для нас значит. Мы очень вдохновлены и надеемся скоро вернуться сюда", - сказал Зилбалодис.