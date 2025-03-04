"На сегодняшний день это шедевр": Антон Долин о "Потоке"

"Поток" Гинта Зилбалодиса казался очень маленьким, очень микроскопическим независимым фильмом. В то же время все верили, что он победит. Это грандиозная новость для Латвии", - сказал кинокритик.

Антона Долина спрашивали о реакции, которая будет после победы. Будет ли она больше бронзы в хоккее: "У меня есть опасения, что меньше, потому что культура идет по остаточному принципу и отстает от спорта и других каких-то больших событий".

"Flow - это детище новой компьютерной эпохи. Не случайно многие сравнивают анимацию, которой занимается Гинтс Зилбалодис с традициями и даже эстетикой компьютерных игр. Это не значит, что этот фильм похож на компьютерную игру. Он вообще ни на что не похож! Очень оригинальная анимация. Самое главное, кроме того, что здорово нарисовано и придумано, - это очень радикальная штука - полнометражный мультфильм без единого слова. Кот, пес, капибара и лемур плывут в одной лодке во время Всемирного потопа", - рассуждает Долин, отмечая речь Зилбалодиса на "Оскаре", в которой было подчеркнуто, что мы все в одной лодке.