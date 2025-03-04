Видео PVD отказала в регистрации некоторым курьерам по доставке еды

Как курьеры справляются с соблюдением гигиенических требований и оформлением документов для легальной работы? Канал TV3 подводит итоги на основе данных Продовольственно-ветеринарной службы.

Изначально последним сроком регистрации было 1 февраля, но из-за низкой активности его продлили до марта.

При подаче заявки PVD проверяет, есть ли у курьера действующий вид на жительство в Латвии, разрешение на работу, а также регистрацию в Службе государственных доходов (VID).

На сегодняшний день в PVD зарегистрированы 3111 курьеров, но остаются заявки, ожидающие рассмотрения.

В 53 случаях регистрация была отклонена из-за отсутствия у заявителей разрешения на проживание в Латвии. Их данные переданы в Управление по делам гражданства и миграции, а также в погранохрану.

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Представитель PVD Интарс Саушс отметил, что в определенный момент количество заявок резко увеличилось, а их обработка оказалась сложной, поскольку каждую заявку приходится проверять вручную.