Чтобы устранить опасения по поводу несоблюдения гигиенических норм, в Латвии было принято решение обязать курьеров по доставке еды регистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Это следовало сделать до 1 марта, и на данный момент регистрацию прошли более 3000 курьеров. Однако в более чем 50 случаях заявки были отклонены, сообщает портал TV3.
Видео ⟩ PVD отказала в регистрации некоторым курьерам по доставке еды
Как курьеры справляются с соблюдением гигиенических требований и оформлением документов для легальной работы? Канал TV3 подводит итоги на основе данных Продовольственно-ветеринарной службы.
Изначально последним сроком регистрации было 1 февраля, но из-за низкой активности его продлили до марта.
При подаче заявки PVD проверяет, есть ли у курьера действующий вид на жительство в Латвии, разрешение на работу, а также регистрацию в Службе государственных доходов (VID).
На сегодняшний день в PVD зарегистрированы 3111 курьеров, но остаются заявки, ожидающие рассмотрения.
В 53 случаях регистрация была отклонена из-за отсутствия у заявителей разрешения на проживание в Латвии. Их данные переданы в Управление по делам гражданства и миграции, а также в погранохрану.
Представитель PVD Интарс Саушс отметил, что в определенный момент количество заявок резко увеличилось, а их обработка оказалась сложной, поскольку каждую заявку приходится проверять вручную.
"Часть заявок была подана в электронном виде, но были и такие, кто приходил лично и на месте узнавал, что регистрацию получить не удастся", - рассказал Саушс. При этом, по его словам, случаев агрессивного поведения со стороны курьеров, которым отказали в регистрации, не зафиксировано.
Служба проверяет курьеров в заведениях общественного питания, где они получают заказы, но уличных рейдов не проводит.
"На улице мы не проверяем! Но если курьер зарегистрирован в PVD, он имеет право находиться в Латвии. Во время проверки в заведении инспектор просит предъявить документ, удостоверяющий личность, для сверки данных. Пока случаев нелегальной деятельности выявлено не было", - рассказал Интарс Саушс.
Сервис доставки Bolt Food сообщил, что регистрацию прошли 2500 его курьеров. Компания следит за выполнением заказов и рейтингами партнеров, а также регулярно проверяет их гигиену и состояние термосумок.
Согласно требованиям, курьеры также должны пройти обучение по гигиеническим нормам и получить соответствующий сертификат. В PVD отмечают, что в последнее время жалоб на возможные нарушения гигиены со стороны курьеров больше не поступало.
Видео: Сюжет портала TV3
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