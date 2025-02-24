Видео Большинство курьеров по доставке еды получили ВНЖ в Латвии через один и тот же вуз

Основанный более 30 лет назад на базе бывшего Рижского авиационного института, этот вуз получил бессрочную государственную аккредитацию и имеет филиалы в Даугавпилсе и Узбекистане.

Программа выяснила, что в прошлом учебном году из 1727 студентов ISMA 1420 были иностранцами.

При этом, согласно данным, собранным Nekā personīga за последние три года, в среднем в год в ISMA обучалось около 1500 студентов из третьих стран, то есть стран, не входящих в ЕС, но только около 200 оканчивали обучение.

Ректор университета Денис Дьяконс оспорил эти данные, но не раскрыл никакой другой статистики. На вопрос о том, какова политика вуза и уделяет ли он больше внимания привлечению иностранных студентов, Дьяконс ответил, что "просто так получилось".

По данным Nekā personīga, в начале этого учебного года наибольшее количество студентов из третьих стран - 2732 - было в Рижском техническом университете (RTU). За ним следует ISMA, а на третьем месте - Высшая школа бизнеса Turība. На четвертом месте - Высшая школа экономики и культуры, в которой в начале учебного года обучалось 570 студентов из третьих стран. В этих учебных заведениях учится почти 70% всех мигрантов из стран, не входящих в ЕС.

Собранные Nekā personīga данные о потоке студентов с 2022 года показывают, что в среднем в год в Латвии учится около 10,5 тысячи иностранцев, а выпускаются только около 1400.

Видео: Сюжет передачи Nekā personīga

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!