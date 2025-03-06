VID вернула переплаченный налог почти 30 000 жителям: на это ушло более 16 миллионов евро

Этим людям выплачено в целом 16,45 миллиона евро.

Как уже сообщалось, после начала подачи деклараций в субботу, 1 марта, в VID было подано 300 623 годовые декларации о доходах, что составляет 29% от общего числа деклараций, поданных в прошлом году.

Те, кто должен подать обязательную декларацию, должны сделать это до 2 июня или, если их совокупный доход за прошлый год превысил 78 100 евро, до 1 июля.

Однако добровольная декларация для декларирования соответствующих расходов и возмещения налога может быть подана в течение трех лет.

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