Служба госдоходов (VID) в среду первым 29 203 людям выплатила переплаченный подоходный налог за 2024 год, в сообщении указала глава VID Байба Шмите-Роке.
VID вернула переплаченный налог почти 30 000 жителям: на это ушло более 16 миллионов евро
Этим людям выплачено в целом 16,45 миллиона евро.
Как уже сообщалось, после начала подачи деклараций в субботу, 1 марта, в VID было подано 300 623 годовые декларации о доходах, что составляет 29% от общего числа деклараций, поданных в прошлом году.
Те, кто должен подать обязательную декларацию, должны сделать это до 2 июня или, если их совокупный доход за прошлый год превысил 78 100 евро, до 1 июля.
Однако добровольная декларация для декларирования соответствующих расходов и возмещения налога может быть подана в течение трех лет.
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