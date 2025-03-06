Число сбоев навигационных систем над Латвией в этом году утроилось

В частности, в этом году в феврале было зафиксировано 59 нарушений глобальной спутниковой навигационной системы, что на 18% чаще, чем в феврале прошлого года, когда сбои были зафиксированы 50 раз.

Всего в 2024 году было зафиксировано 830 нарушений глобальной спутниковой навигационной системы, а в 2023 году - 342 случая.

Ранее LGS отмечала, что обобщение этих данных не дает отдельной информации о конкретных авиакомпаниях.

Также в компании сообщили, что помехи начались одновременно с российским вторжением в Украину и, очевидно, имеют к этому отношение.

В Агентстве гражданской авиации (CAA) ранее агентству LETA пояснили, что CAA рассматривает и анализирует сообщения о нарушениях сигнала глобальной системы позиционирования (GPS) в латвийском воздушном пространстве. Несмотря на то, что они влияют на нормальные процессы гражданской авиации, нарушение сигнала GPS не создает угрозы безопасности полетам воздушных судов.

В CAA подчеркнули, что для обеспечения безопасности полетов используется несколько систем, в связи с чем нарушения GPS не влияют на безопасность полетов. Каждый случай нарушения GPS централизованно фиксируется и анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.

LGS является 100% государственным предприятием, которое обеспечивает пользователям воздушного пространства аэронавигационные услуги.

Целью деятельности CAA является реализация государственной политики и управления в сфере использования воздушного пространства Латвии и деятельности гражданской авиации путем осуществления надзора за безопасностью полетов воздушных судов гражданской авиации и безопасностью гражданской авиации, а также надзора за соответствием вызываемого воздушными судами загрязнения требованиям по охране окружающей среды.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!