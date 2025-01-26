Видео Возникающие из-за России нарушения в работе GPS могут поставить под угрозу безопасность полетов

Россию уже несколько лет подозревают в глушении сигналов GPS в соседних странах, таких как Финляндия и страны Балтии. После полномасштабного вторжения в Украину количество таких инцидентов неуклонно растет. В декабре прошлого года был установлен рекорд, когда за месяц было зафиксировано больше перебоев с GPS-сигналами, чем за весь предыдущий год. Известно, что эта тенденция сохраняется. К 23 января в латвийском воздушном пространстве уже произошел 121 сбой GPS-сигнала. По мнению военных и авиационных экспертов, это результат усилий России по защите своего воздушного пространства от атак беспилотников. Но не исключено, что это также попытка проверить способность и возможность Запада реагировать, отмечает передача Nekā personīga на телеканале TV3.