Россию уже несколько лет подозревают в глушении сигналов GPS в соседних странах, таких как Финляндия и страны Балтии. После полномасштабного вторжения в Украину количество таких инцидентов неуклонно растет. В декабре прошлого года был установлен рекорд, когда за месяц было зафиксировано больше перебоев с GPS-сигналами, чем за весь предыдущий год. Известно, что эта тенденция сохраняется. К 23 января в латвийском воздушном пространстве уже произошел 121 сбой GPS-сигнала. По мнению военных и авиационных экспертов, это результат усилий России по защите своего воздушного пространства от атак беспилотников. Но не исключено, что это также попытка проверить способность и возможность Запада реагировать, отмечает передача Nekā personīga на телеканале TV3.
Видео ⟩ Возникающие из-за России нарушения в работе GPS могут поставить под угрозу безопасность полетов
Данные о воздушном движении Латвии показывают, что в 2022 году было зафиксировано всего 26 сбоев в работе GPS, в 2023 году - 342, а в прошлом году - 707. Рекорд был установлен в декабре, когда за один месяц произошло 292 сбоя - в среднем девять в день.
Агентство гражданской авиации (CAA) рассматривает и анализирует сообщения о нарушениях GPS-сигнала в воздушном пространстве Латвии. Их подают пилоты, столкнувшиеся с перебоями связи во время полетов. Данные за декабрь и январь показывают, что впредь это будет происходить ежедневно. Поэтому пилоты, самолеты и системы аэропортов должны быть технически способны справиться с подобными инцидентами.
Когда авиадиспетчеры получают от пилотов самолетов информацию о помехах в GPS, они также должны оповестить другие самолеты, находящиеся поблизости. С этого момента экипаж самолета использует уже не спутниковые сигналы, а наземные вышки. Они получают от них координаты и определяют свое точное местоположение. Если ранее в Европе планировалось заменить их, то теперь в целях безопасности решено оставить старое оборудование на месте.
Директор CAA Марис Городцовс отмечает, что на данный момент никто не видит другого выхода. "Было принято решение, что классические навигационные системы, или старые системы, которые планировалось убрать и полностью заменить спутниковыми системами, продолжат свою работу. Прежние планы были изменены, потому что, как оказалось, на спутниковые навигационные системы очень легко повлиять", - объясняет он.
Член правления Latvijas gaisa satiksme Айвар Пуцитис объясняет, что GNSS, или Глобальная навигационная спутниковая система, основана на информации, получаемой со спутников, вращающихся вокруг земного шара. Соответственно, они подвержены целенаправленным помехам.
"Традиционная навигация - это оборудование, которое строится на земле: есть одна антенна, другая, третья, которые посылают сигналы, а самолет их принимает. Оборудование самолета методом триангуляции определяет их положение, и траектория полета может поддерживаться на одном и том же безопасном уровне", - объясняет Пуцитис.
В конце прошлого года airBaltic модернизировала GPS-оборудование на своих новых самолетах, чтобы сделать его более надежным в отношении искажения сигнала. Однако когда они сдаются в аренду другим компаниям или ожидают ремонта, компания периодически использует самолеты, арендованные на третьих рынках. Публично неизвестно, проходили ли эти аппараты такую модернизацию. Но наблюдатели за воздушным пространством утверждают, что они также соответствуют всем требованиям для работы в Европе.
Научный сотрудник Латвийской академии национальной обороны Валдис Кузминс напоминает, что в течение последней недели почти каждую ночь украинские вооруженные силы наносили авиаудары по российской территории. "Я предполагаю, что российские вооруженные силы считают, что Украина может попытаться что-то сделать и в Калининградской области", - сказал он. По его словам, GPS-помехи при этом работают как водяные кольца: "есть эпицентр, и они распространяются на довольно большую территорию".
Ежедневно ошибки и сбои в работе систем GPS можно наблюдать на портале для отслеживания полетов Flightradar: маршрут самолета часто отличается от фактического направления его движения.
В интернете публикуют видео из кабин пилотов, когда бортовые приборы "сходят с ума", бьют тревогу, что самолет вот-вот столкнется с землей, и требуют поднять его выше. В это время самолет находится на высоте 37 тысяч футов.
Британцы, эстонцы и некоторые другие страны сообщают, что за сбой сигнала GPS может быть ответственна система "Тобол", расположенная в Калининграде. Это большая спутниковая антенна, которая действует как невидимый щит для защиты российских военных баз от ракет НАТО со спутниковым наведением. "Тобол" вмешивается в работу систем беспроводной связи самолетов и использует ложные сигналы, чтобы обмануть пилотов, заставив их думать, что они находятся в совершенно другом месте или на другой высоте. В то время как латвийские чиновники говорят, что подобные инциденты вызывают стресс, но не ставят под угрозу безопасность движения самолетов, британские военные предупреждают, что эти инциденты представляют собой ненужный риск для гражданских самолетов и могут потенциально угрожать жизни людей.
В Украине в качестве замены GPS для наведения беспилотников и других боевых машин широко используется система STARLINK. Но план НАТО заключается в постепенном создании собственной системы, чтобы не зависеть от частной компании Илона Маска.
Видео: Сюжет программы Nekā personīga
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