Служба государственных доходов (VID) к четвергу, 6 марта, вернула переплаченный подоходный налог с населения в размере 34,2 млн евро, сообщили агентству LETA в VID.
VID обновила данные по возврату переплаченных налогов: за сутки сумма выросла вдвое
В среду, 5 марта, VID сообщала, что вернула переплаченный налог почти 30 тысячам жителей и общая сумма составила 16,45 миллиона евро.
К 6 марта было подано почти 600 тысяч деклараций, и их число продолжает расти. VID обрабатывает поданные декларации постепенно, в порядке их подачи, но время обработки каждой декларации может значительно отличаться.
VID объясняет, что это зависит в основном от объема и сложности информации, представленной в декларации, а также от того, осуществляется ли проверка декларации в автоматическом или ручном режиме. Таким образом, срок возврата налога не зависит напрямую от того, когда была подана декларация. Поэтому люди, подавшие свои декларации в один и тот же день, могут получить возврат в разное время.
VID обязана возвратить переплаченные налоги в течение трех месяцев после подачи декларации, но, по данным прошлого года, в среднем возврат происходит в течение 30 дней.
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