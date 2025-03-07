Программа: что происходит с ценами на цветы перед 8 марта?

Накануне праздника на Рижском центральном рынке особенно оживленно. Самые популярные варианты - тюльпаны, нарциссы и подснежники, рассказала продавец.

"Самые ходовые, конечно, тюльпаны и розы. Больше всего дарят тюльпаны. Кто-то красивые букеты заказывает. Это зависит от того, как у кого с деньгами. Кто-то по 50 штук берет. Бывает, приходит человек - на 200-300 евро возьмет для каких-то знакомых женщин", - рассказала менеджер Ингуна.

Перед 8 марта оптовые цены на различные цветы поднимаются на 20-50%, отметила Марина, хозяйка цветочной базы.

"На 8 марта цена всегда вырастает. Но вырастает она уже на День святого Валентина, просто после этого она не падает", - пояснила она.

Тюльпаны перед 8 марта стоят 1-3 евро, а мимоза - 10-15 евро за букет в зависимости от размера, поделилась Марина.

Менеджер Ингуна объясняет, что рост цен на цветы связан с подорожанием электроэнергии, топлива, арендой и зарплатами сотрудников. Еще одна причина подорожания - это высокий спрос перед праздниками, который поднимает закупочные цены, особенно на красные розы к 14 февраля и 8 марта.

Однако есть и доступные варианты: в супермаркетах можно купить небольшие букеты тюльпанов или роз.

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