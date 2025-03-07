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Фото и видео Президент выразил благодарность команде "Потока" в Рижском замке

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Команда "Потока" в Рижском замке
Команда "Потока" в Рижском замке Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

В пятницу, 7 марта, президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился в Рижском замке с творческой командой анимационного фильма "Поток", чтобы поблагодарить их за феноменальное достижение - более 70 различных наград, включая премию "Оскар", полученную в начале этой недели.

Сам Гинтс Зилбалодис на встречу не прибыл, однако президент выразил благодарность продюсеру фильма Матиссу Каже, а также остальным создателям картины.

"От всего сердца хочу поздравить вас с этим потрясающим успехом - и вас как команду, и всю Латвию. Должен сказать, что мне приятно получать поздравления от коллег - президентов Литвы и Эстонии, которые радуются вместе со всей Латвией", - сказал Ринкевич.

Президент подчеркнул, что путь к этой высшей награде в мире киноискусства заслуживает отдельной книги или даже художественного фильма.

Галерея: Президент выразил благодарность команде "Потока" в Рижском замке

Ранее сообщалось, что анимационный фильм "Поток" Гинта Зилбалодиса получил первый в истории Латвии "Оскар" на церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе, победив в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм". Фильм "Поток" также был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм".

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Мировая премьера "Потока" состоялась на Каннском кинофестивале, и с тех пор он завоевал более 70 международных наград почти на всех континентах, включая премию "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм.

Мультфильм "Поток" - это 3D-анимационная история о коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире, не населенном людьми, ему приходится изменить свой образ жизни и взаимодействовать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

В творческую команду "Потока" вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Гинтс Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матисс Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Залкман, звукорежиссер Гурвал Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, композиторы Зилбалодис и Рихард Залюпе, художники визуальных эффектов Константин Вишневскис и Мартиньш Упитис.

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