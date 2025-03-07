Фото и видео Президент выразил благодарность команде "Потока" в Рижском замке

Сам Гинтс Зилбалодис на встречу не прибыл, однако президент выразил благодарность продюсеру фильма Матиссу Каже, а также остальным создателям картины.

"От всего сердца хочу поздравить вас с этим потрясающим успехом - и вас как команду, и всю Латвию. Должен сказать, что мне приятно получать поздравления от коллег - президентов Литвы и Эстонии, которые радуются вместе со всей Латвией", - сказал Ринкевич.

Президент подчеркнул, что путь к этой высшей награде в мире киноискусства заслуживает отдельной книги или даже художественного фильма.

Галерея: Президент выразил благодарность команде "Потока" в Рижском замке

Ранее сообщалось, что анимационный фильм "Поток" Гинта Зилбалодиса получил первый в истории Латвии "Оскар" на церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе, победив в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм". Фильм "Поток" также был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм".