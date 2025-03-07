Фото Теперь легендарный "Оскар" мультфильма "Поток" можно увидеть в музее

Посетители смогут увидеть награду Европейской киноакадемии, "Золотой глобус" от американской индустрии кино и телевидения и статуэтку "Оскар" от Академии кинематографических искусств и наук США.

Награды будут бесплатно выставлены в часы работы музея в фойе 3-го этажа, где менее двух месяцев назад была выставлена одна из наград "Потока" - статуэтка "Золотого глобуса". Она была выставлена вместе со скульптурами кошек классика латвийской скульптуры Теодора Залькалнса.

Небольшую "экспресс-выставку" посетили более 15 600 человек.

Ранее сообщалось, что анимационный фильм "Поток" Гинта Зилбалодиса получил первый в истории Латвии "Оскар" на церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе, победив в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм". Фильм "Поток" также был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм".

Мировая премьера "Потока" состоялась на Каннском кинофестивале, и с тех пор он завоевал более 70 международных наград почти на всех континентах, включая премию "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм.

Мультфильм "Поток" - это 3D-анимационная история о коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире, не населенном людьми, ему приходится изменить свой образ жизни и взаимодействовать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

В творческую команду "Потока" вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Гинтс Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матисс Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Залкман, звукорежиссер Гурвал Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, композиторы Зилбалодис и Рихард Залюпе, художники визуальных эффектов Константин Вишневскис и Мартиньш Упитис.

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